- Asayiş

Kamyonet devrildi, kasada bulunan çocuklar yaralandı

Gölcük ilçesinde yokuş yukarı çıkan kamyonet devrilirken, aracın kasasında bulunan çocuklar yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Kamyonet devrildi, kasada bulunan çocuklar yaralandı mask
Kamyonet devrildi, kasada bulunan çocuklar yaralandı
Haber albümü için resme tıklayın


Edinilen bilgiye göre, Gölcükte ilçesinde yokuş yukarı seyir halinde olan kamyonet devrildi. Kamyonet kasasında bulunan çocuklar da aracın devrilmesi neticesinde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken yaralı sayısı ile ilgili bilgiye ulaşamadı.
# sağlık

20 Nis 2024 - 21:21 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.460.478 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL