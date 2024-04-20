20 Nis 2024 - 22:41 - Asayiş

AFAD duyurdu: İran'da deprem! Van'da da hissedildi...

İran'ın Khoy şehrinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Paniğe neden olan deprem, Van'da da hissedildi.