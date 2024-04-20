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İki helikopter okyanusa düştü: 8 kişi kayıp

Japonya Donanması'na ait 8 personeli taşıyan 2 helikopter, gece eğitim uçuşu sırasında Pasifik Okyanusu'na düştü.

İki helikopter okyanusa düştü: 8 kişi kayıp mask

Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru, gece uçuş eğitimi sırasında Pasifik Okyanusu'na düşen 2 donanma helikopterine ilişkin basına açıklama yaptı.

Kihara, başkent Tokyo'nun güneyindeki Torishima Adası açıklarında her birinde 4'er personel bulunan SH-60K model helikopterlerle irtibatın kesildiğini kaydetti.

Bakan, kazanın nedeninin henüz belirlenemediğini bildirdi.

Bölgede 8 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

20 Nis 2024 - 22:53 - Dünya

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