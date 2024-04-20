TFF'de görev değişikliği

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), görevinden istifa eden Talat Papatya'nın yerine Volkan Can'ın getirildiğini duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Trendyol 1. Lig kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Sayın Talat Papatya'nın yerine 2. ve 3. Lig kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Sayın Volkan Can; 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirilmiştir."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.