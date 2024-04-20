20 Nis 2024 - 23:44- Spor G:

TFF'de görev değişikliği

TFF'de Talat Papatya'dan boşalan Trendyol 1. Lig sorumluluğuna Volkan Can getirildi.

Anadolu Ajansı
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TFF'de görev değişikliği mask

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), görevinden istifa eden Talat Papatya'nın yerine Volkan Can'ın getirildiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol 1. Lig kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Sayın Talat Papatya'nın yerine 2. ve 3. Lig kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Sayın Volkan Can; 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirilmiştir."
# türkiye

20 Nis 2024 - 23:44 - Spor

Mahreç  Anadolu Ajansı

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