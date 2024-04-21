Konteynerde sır ölüm

Edinilen bilgilere göre İzmir- Ankara Karayolu Durasıllı Mahallesi yakınlarında bulunan ve benzinlik yapılacak bir arsada bekçilik yapan 54 yaşındaki Sezer Akbulut, kaldığı konteynerde ölü bulundu. Arkadaşları haber alamadıkları Sezer Bulut'un kaldığı konteynerin kapısını açıcınca adamı kanlar içinde yatarken buldu. Karşılaştıkları görüntü karşısında şoka giren arkadaşları polise ihbarda bulundu.
Konteynerin bulunduğu yere gelen sağlık ekipleri Sezer Akbulut’un yaşamını yitirdiğini belirledi. Pompalı tüfekle öldürüldüğü belirtilen Sezer Akbulut’un öldürülmesi ile ilgili geniş çaplı soruşturma açıldı.
Polis, soruşturma kapsamında bölgede çok yönlü incelemelerde bulunurken Sezer Akbulut’un İzmir’de yaşadığı ve bekar olduğu belirtildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.