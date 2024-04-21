Konuyla ilgili diğer bilgiler ise şöyle:

" Kartepe Sabancı Caddesi Sağlık Ocağı Durağı önündeki yaya geçidi çizgileri standart dışı olarak yapıldığı görülmekte. Aynı durum Beşevler Cami Durağında da mevcut. Yaya geçidi üzerinde durmak ve duraklamak yasak ise durağın önüne niye yaya geçidi yapılıyor? Yaya geçidi yerleri yanlış belirlendiği için yayalar tehlike altında. Yapılan işler denetlenmiyor mu? "