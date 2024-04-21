Konuyla ilgili diğer bilgiler ise şöyle:
" Kartepe Sabancı Caddesi Sağlık Ocağı Durağı önündeki yaya geçidi çizgileri standart dışı olarak yapıldığı görülmekte. Aynı durum Beşevler Cami Durağında da mevcut. Yaya geçidi üzerinde durmak ve duraklamak yasak ise durağın önüne niye yaya geçidi yapılıyor? Yaya geçidi yerleri yanlış belirlendiği için yayalar tehlike altında. Yapılan işler denetlenmiyor mu? "
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.