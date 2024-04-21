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Yapılan işler denetlenmiyor mu?

Gazetemize ulaşan vatandaşlar, Kartepe Sabancı Caddesi Sağlık Ocağı Durağı önündeki yaya geçidi çizgilerinin yanlış belirlendiğini ve tehlikeye atıldıklarını belirtti.

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Yapılan işler denetlenmiyor mu? mask

Konuyla ilgili diğer bilgiler ise şöyle:

" Kartepe Sabancı Caddesi Sağlık Ocağı Durağı önündeki yaya geçidi çizgileri standart dışı olarak yapıldığı görülmekte.  Aynı durum Beşevler Cami Durağında da mevcut. Yaya geçidi üzerinde durmak ve duraklamak yasak ise durağın önüne niye yaya geçidi yapılıyor? Yaya geçidi yerleri yanlış belirlendiği için yayalar tehlike altında.  Yapılan işler denetlenmiyor mu? "
# sağlık, Kartepe

21 Nis 2024 - 09:42 - Gündem

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