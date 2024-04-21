21 Nis 2024 - 09:57- Gündem G:

Başkan Hürriyet’ten okullara yemek müjdesi

İzmit Belediye meclis toplantısında okullara bir öğün ücretsiz yemek hizmeti konusunda müjde veren Başkan Hürriyet, “Önümüzdeki haftalarda kaymakamlık ile protokol yapıp okullara bir öğün ücretsiz yemek hizmeti sağlayacağız” dedi

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Başkan Hürriyet’ten okullara yemek müjdesi mask

İzmit Belediyesinin 2024 yılı Nisan ayı meclis toplantısı gerçekleşti. Fatma Kaplan Hürriyet’in başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısı belediye meclis salonunda yapıldı. Meclis toplantısında 34 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. 

“ÜCRETSİZ VE HİJYENİK BİR ŞEKİLDE SUNACAĞIZ”
Meclis toplantısında müjde veren Başkan Hürriyet, “Kaymakam Bey sonunda bizimle protokol konusunda söz verdi. Önümüzdeki haftalarda kaymakamlık ile protokol yapacağız. Bundan sonra dezavantajlı ilk ve ortaokulların olduğu bölgelerde bir öğün yemeği aşevimizden, ücretsiz ve hijyenik bir şekilde sunacağız” dedi.
# İzmit belediyesi, ücretsiz yemek,  İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 2024, Protokol

21 Nis 2024 - 09:57 - Gündem

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Yorumlar

(1)
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Farklı Bakış - İşte bu. İftar menü paketleri uygun olur..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Nisan 10:05

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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