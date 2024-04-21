Başkan Hürriyet’ten okullara yemek müjdesi

İzmit Belediyesinin 2024 yılı Nisan ayı meclis toplantısı gerçekleşti. Fatma Kaplan Hürriyet’in başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısı belediye meclis salonunda yapıldı. Meclis toplantısında 34 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

“ÜCRETSİZ VE HİJYENİK BİR ŞEKİLDE SUNACAĞIZ”

Meclis toplantısında müjde veren Başkan Hürriyet, “Kaymakam Bey sonunda bizimle protokol konusunda söz verdi. Önümüzdeki haftalarda kaymakamlık ile protokol yapacağız. Bundan sonra dezavantajlı ilk ve ortaokulların olduğu bölgelerde bir öğün yemeği aşevimizden, ücretsiz ve hijyenik bir şekilde sunacağız” dedi.