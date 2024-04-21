21 Nis 2024 - 10:18- Gündem G:

Böyle intikam görülmedi: Kuryeler kapının önünde kuyruk oldu!

İzmir'de sevgilisinden ayrılan bir kadın, sevgilisinden intikamını evinin önüne bir sürü sipariş göndererek aldı. Online platformlardan 'kapıda ödeme' seçeneğini seçen kadın, sevgilisinin evinin önüne onlarca kurye yığdı.

Böyle intikam görülmedi: Kuryeler kapının önünde kuyruk oldu! mask

Ayşe Memiş'in haberine göre; İzmir'in Balçova ilçesinde yaşanan bir olayda kadın, eski sevgilisinin ev adresine onlarca yemek siparişi yönlendirdi.

30-40 farklı restorandan kapıda ödeme şeklinde online sipariş veren kadın, eski sevgilisinin kapısının önünde uzun kurye kuyrukları oluşmasına sebep oldu.

Söz konusu video sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
# oldu, ödeme

21 Nis 2024 - 10:18 - Gündem

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Yorumlar

(1)
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Emekli - Kadının yaptıgı suçtur kadın cinayete kurban giderse saşırmamak lazım.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Nisan 11:40

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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