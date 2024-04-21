Böyle intikam görülmedi: Kuryeler kapının önünde kuyruk oldu!

Ayşe Memiş'in haberine göre; İzmir'in Balçova ilçesinde yaşanan bir olayda kadın, eski sevgilisinin ev adresine onlarca yemek siparişi yönlendirdi.
30-40 farklı restorandan kapıda ödeme şeklinde online sipariş veren kadın, eski sevgilisinin kapısının önünde uzun kurye kuyrukları oluşmasına sebep oldu.
Söz konusu video sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Emekli - Kadının yaptıgı suçtur kadın cinayete kurban giderse saşırmamak lazım.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.