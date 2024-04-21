BAŞKAN HÜRRİYET: “EK BÜTÇE YAPMAK ZORUNDA KALMADIK”

İzmit Belediyesinin 2024 yılı Nisan ayı meclis toplantısı gerçekleşti. Fatma Kaplan Hürriyet’in başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısı belediye meclis salonunda yapıldı. Meclis toplantısında 34 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

“EK BÜTÇE YAPMAK ZORUNDA KALMADIK”

Meclis toplantısında faaliyet raporunu sunan Başkan Hürriyet, “2023 yılı itibariyle, Faaliyet Gideri : 1 milyar 479 milyon 794 bin 494 lira 63 kuruş. Faaliyet Geliri ise 2 milyar 82 milyon 941 bin 26 lira 57 kuruş gerçekleşmiş olup; 603 milyon 146 bin 531 lira 94 kuruş olumlu faaliyet sonucu oluştu. Ek bütçe yapmadık. 2023 yılında bütçe tahminlerimizi gerçekçi bir şekilde belirleyip ek bütçe yapmak zorunda kalmadık.

BAŞKAN HÜRRİYET RAKAMLAR PAYLAŞTI

Yüzde 80 ile devraldığımız bütçe borç oranı 2023 sonu itibariyle yüzde 40’lara düştü. 2018 yılı bütçesi 255 milyon lira İzmit Belediyesi’nin borcu 207 milyon liraydı. 2024 yılı bütçesi 2 milyar 24 milyon lira olan belediyemizin toplam borcu 890 milyon lira olup bu borcun 281 milyon lirası (araç eyt kredisi) olarak hesaplara yansımıştır. Yani İzmit Belediyesinin kamu ve piyasa borçları gün itibariyle 600 milyon lira olup bütçeye oranı yüzde 25 civarındadır.

VARLIK ARTIŞI

2018 yılında 433 milyon lira olan varlıklarımız 2023 yılı itibariyle bir milyar Türk lirasına ulaşmış olup bu varlıkların enflasyon muhasebesi ile düzenlemesi neticesinde varlık değerinin 4 milyar liranın üstünde olduğu görülmektedir. Ciddi bir varlık artışı sağladık. Toplamda 260 milyon liralık araç kredisi ile 220 adet hizmet araç ve iş makinesi satın aldık.

BASKI OFİSİ KURULARAK TASARRUF YAPILDI

Belediyemizin kendi öz kaynakları ile üretime başladığı Baskı Ofisinde 1 adet 320 cm Dijital Baskı Makinası, 1 adet vinil dikiş makinası, 1 adet kuşgözü çakma makinası, 2 adet bilgisayar bulunuyor. Bütün billboardları 2 günde basabilecek kapasitede olan Baskı Ofisi, toplamda 400 adet billboard baskısının yanı sıra branda, roll-up, etiket baskı gibi 2117 baskı gerçekleştirdi.

136 PERSONEL EMEKLİ EDİLDİ

2023 yılı içerisinde 7 memur, 28 kadrolu işçi ve 101 İşçi Statüsündeki personel olmak üzere 136 personelin emeklilik nedeniyle işten ayrılış işlemleri yapılmıştır. 2019 yılı Nisan ayı itibariyle 1455 personelin çalıştığı İzmit Belediyesinde 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle 1719 kişi istihdam edilmektedir” dedi. Başkan Hürriyet daha sonrasında ise müdürlük faaliyetlerini paylaştı.