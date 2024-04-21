Yaşar Can ve Haluk Bozo'dan Kocaelispor'a ziyaret

TATLI İKRAM ETTİLER
Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, yarın akşam Ümraniyespor ile mücadele edecek. Temsilcimizde moraller bir hayli yüksel. Önceki gün Brunga Tesisleri’nde düzenlenen son antrenmana, geçmiş dönemlerde Kocaelispor yöneticiliği yapan ve geçtiğimiz sezon başkan adayı olan Yaşar Can ile, Hodri Meydan Taraftarlar Derneği Başkanı Haluk Bozo ziyarette bulundu. Kocaelispor’a yarın akşam oynanacak olan maç için başarı dilediler. Can ve Bozo, takıma tatlı ikramında da bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.