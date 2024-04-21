21 Nis 2024 - 10:39- Spor G:

Yaşar Can ve Haluk Bozo'dan Kocaelispor'a ziyaret

Yarın akşam Ümraniyespor ile kritik maça çıkacak olan temsilcimiz Kocaelispor’a, geçtiğimiz dönemlerde Kocaelispor yöneticiliği yapan ve geçtiğimiz sezon başkan adayı olan Yaşar Can ile, Hodri Meydan Taraftarlar Derneği Başkanı Haluk Bozo ziyarette bulundu

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Yaşar Can ve Haluk Bozo'dan Kocaelispor'a ziyaret mask
Yaşar Can ve Haluk Bozo'dan Kocaelispor'a ziyaret
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TATLI İKRAM ETTİLER

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, yarın akşam Ümraniyespor ile mücadele edecek. Temsilcimizde moraller bir hayli yüksel. Önceki gün Brunga Tesisleri’nde düzenlenen son antrenmana, geçmiş dönemlerde Kocaelispor yöneticiliği yapan ve geçtiğimiz sezon başkan adayı olan Yaşar Can ile, Hodri Meydan Taraftarlar Derneği Başkanı Haluk Bozo ziyarette bulundu. Kocaelispor’a yarın akşam oynanacak olan maç için başarı dilediler. Can ve Bozo, takıma tatlı ikramında da bulundu.

Yaşar Can ve Haluk Bozo'dan Kocaelispor'a ziyaret
# Kocaelispor Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Can, Hodri Meydan Taraftarlar Derneği Başkanı Haluk Bozo, Kocaelispor

21 Nis 2024 - 10:39 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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