Kocaelililer bir türlü açılmayan tren istasyonlarına isyan etti!

İlimizde özellikle ulaşıma gelen zamlardan sonra Köseköy, 42 Evler, Kuruçeşme, Tütünçiftlik, Tavşancıl tren istasyonlarının hizmet dışı olması vatandaşı isyan ettirdi. Whatsapp ihbar hattımıza ulaşıp isyanını dile getiren vatandaş, "Yakıt fiyatlarının artması ile ulaşım daha pahalı hale geldi. Şehir içi ve şehirler arası ulaşımda demiryolu alternatif çözüm olmamalı, halen ülkemizde yolcu taşımacılığının sadece yüzde 4’ü demiryolu ile yapılmaktadır. Kocaeli özelinde ise Adapazarı Treni 2011 yılına kadar günde 24 sefer yapmakta ve 31 durakta hizmet vermekte idi. Bu tren Adapazarı-Kocaeli- İstanbul arasında hizmet vermekte idi. Bu üç il arasında ulaşım imkanı sağladığı gibi ilçeler arasında da ucuz ulaşım imkanı sağlamakta idi. Halen gün de sadece 10 sefer yapan trenin güzergahı Adapazarı- Gebze arasına sıkıştırıldı.

ŞİMDİ DAHA FAZLA İHTİYAÇ VAR

İlimizde kapalı olan Köseköy, 42 Evler, Kuruçeşme, Tütünçiftlik, Tavşancıl tren istasyonlarının ne zaman açılacağı ile ilgili resmi bir açıklama yok. 2011 yılına kadar yüzde yüz kapasite ile çalışan ve 7 vagon ile yıllık 5 milyonun üzerinde yolcu taşıyan Adapazarı Trenine şimdi daha fazla ihtiyaç var. Kocaeli nüfusu arttı, yakıt fiyatları artti fakat kapalı tren istasyonları açılmadı” dedi.