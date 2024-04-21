21 Nis 2024 - 11:08- Ekonomi G:

Gümrük vergisine yeni zam

Avrupa Birliği’nden (AB) getirilecek eşya ve ilaçlarda, gümrük vergisine zam yapılması kararı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Gümrük vergisine yeni zam mask

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayınlandı. Söz konusu karar göre, her bir yolcu için değeri 150 euroyu geçmeyen ilaçların Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan buraya gelmesi durumunda uygulanan yüzde 18 vergi oranı, yüzde 20’ye çıkarıldı. Kararın 15 gün sonra yürürlüğe gireceği belirtildi.

4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 62'nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan yüzde 18 ibaresi yüzde 20 olacak şekilde değiştirildi. Aynı zamanda, kararın 126'ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine "1500 avroyu aşmayan" ifadesine "bir gerçek kişiye gelen" ifadesi eklendi.

Kaynak: YENİÇAĞ
# Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği, gümrük vergisi, karar

21 Nis 2024 - 11:08 - Ekonomi

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Yorumlar

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Emekli - Bu hükümet eli kanlı hırsızlık örgütü.fiyatlar zaten zamlanıyor yani vergide kazancında artıyor yetmiyor sen birde vergi oranlarını arttırıyorsun daha çok çalmak için mi yeter bu kadar soygun bu ülkede vergi demek hırsızlık demek .bir araba kendine alırken iki araba devlete almak vergi degil hırsızlıktır.saraylardaki israfı kısın milletin yediği ekmekten lokmadan pis kanlı ellerinizi çekin

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Nisan 11:31

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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