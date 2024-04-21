Gümrük vergisine yeni zam

Emekli - Bu hükümet eli kanlı hırsızlık örgütü.fiyatlar zaten zamlanıyor yani vergide kazancında artıyor yetmiyor sen birde vergi oranlarını arttırıyorsun daha çok çalmak için mi yeter bu kadar soygun bu ülkede vergi demek hırsızlık demek .bir araba kendine alırken iki araba devlete almak vergi degil hırsızlıktır.saraylardaki israfı kısın milletin yediği ekmekten lokmadan pis kanlı ellerinizi çekin