Gümrük vergisine yeni zam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayınlandı. Söz konusu karar göre, her bir yolcu için değeri 150 euroyu geçmeyen ilaçların Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan buraya gelmesi durumunda uygulanan yüzde 18 vergi oranı, yüzde 20’ye çıkarıldı. Kararın 15 gün sonra yürürlüğe gireceği belirtildi.
4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 62'nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan yüzde 18 ibaresi yüzde 20 olacak şekilde değiştirildi. Aynı zamanda, kararın 126'ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine "1500 avroyu aşmayan" ifadesine "bir gerçek kişiye gelen" ifadesi eklendi.
Kaynak: YENİÇAĞ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Emekli - Bu hükümet eli kanlı hırsızlık örgütü.fiyatlar zaten zamlanıyor yani vergide kazancında artıyor yetmiyor sen birde vergi oranlarını arttırıyorsun daha çok çalmak için mi yeter bu kadar soygun bu ülkede vergi demek hırsızlık demek .bir araba kendine alırken iki araba devlete almak vergi degil hırsızlıktır.saraylardaki israfı kısın milletin yediği ekmekten lokmadan pis kanlı ellerinizi çekin
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.