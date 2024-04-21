Tek şans 3 puan!

GALİBİYETE İNANÇ TAM

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, bu akşam saat 20.00’da, Ümraniyespor ile çok kritik bir maça çıkacak. Direkt olarak Play - Off finali oynamak isteyen temsilcimizde tek düşünce, galip olarak Kocaeli’ye dönmek. Galibiyetten başka bir ihtimal düşünmeyen Kocaelispor, ilk devrede alınan 3-0’lık mağlubiyetin rövanşını kazanmak istiyor. Teknik heyet ve futbolcular hazır. Galibiyete inanç tam.

GÜRSEL, ESKİ ÖĞRENCİLERİNE RAKİP OLDU

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel eski öğrencileri ile bu kez rakip olarak bir araya gelecek. İlk devrede oynanan Kocaelispor - Ümraniyespor maçını, Ümraniyespor 3-0 kazanmıştı. O zaman rakibimizin teknik direktörü, şimdiki teknik direktörümüz Mustafa Gürsel’di. Gürsel bu kez Ümraniye’nin rakibi olarak sahaya çıkacak. Eski takımının artılarını ve eksilerini çok iyi bilen teknik adam, Kocaelispor’u tüm hafta bu konular üzerinde çalıştırdı.

175 KÖRFEZLİ, ÜMRANİYE’DE

Ümraniyespor - Kocaelispor maçını 175 Kocaelisporlu taraftar stadyumdan takip edebilecek. Hafta içi Kocaelispor cephesi Ümraniyespor’dan ek kontenjan istemişti ancak olumlu cevap gelmemişti. Ümraniyespor da Kocaelispor karşılaşması için kampanya başlatmış ve sosyal medyalarındaki formu doluran taraftarlarına maç bileti hediye etmişti. 175 Kocaelisporlu taraftar bu akşam takımlarını destekleyecek. Gittiği her yerde takımını yalnız bırakmayan taraftarlarımız, bu akşam da Kocaelispor’u 90 dakika boyunca susmadan destekleyecek.

KÜME DÜŞME TEHLİKESİ İÇİNDELER

Bu akşam mücadele edeceğimiz, rakibimiz Ümraniyespor küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya. 34 puanla 14. sırada bulunan İstanbul temsilcisi, maçı kazanmak için elinden geleni yapacak. İlk maçta aldıkları galibiyetin de etkisi ile maçtan 3 puanla çıkmaya çalışacak. Hem küme düşmemek, hem de moral kazanmak için Kocaelispor’u yenmeye çalışacak. Kocaelispor bu maça tüm hafta boyunca çok sıkı çalıştı. Kolay bir maç olmayacak ve her iki tarafında gol bulmak için müthiş mücadele edeceği bir maç izleyeceğiz.

ÜMRANİYESPOR İLE 4 RANDEVU

Kocaelispor bugüne kadar Ümraniyespor ile 3 kez karşılaştı. 3 maçta da Kocaelispor mağlubiyet aldı. İkilinin arasındaki ilk maç 16 Ağustos 2021 tarihinde oynandı. Karşılaşmayı Ümraniyespor 3-0 kazandı. İkinci maç 8 Aralık 2022 tarihinde oynandı. Bu maçta da Ümraniyespor 1-0 galip geldi. Son maç ise bu sezon oynandı. 1 Aralık 2023 tarihinde bir araya gelen ekiplerden galip çıkan yine Ümraniyespor oldu. Temsilcimiz bu maçtan 3-0 mağlup ayrıldı. Kocaelispor hem mağlubiyet zincirini kırmak, hem de ligdeki yerini sağlamlaştırmak için bu akşam mutlak galibiyeti arayacak.

DÜDÜK, AKSUOĞLU’DA

Üçüncülük hedefiyle, Trendyol 1. Lig’de son 4 haftaya giren temsilcimiz Kocaelispor, bu akşam Ümraniyespor’a konuk olacak. Ümraniyespor ile oynanan ilk maçını 0-3 kaybeden temsilcimiz, bu akşam galibiyeti arayacak. Temsilcimizin bu kritik karşılaşmasını, Trabzon Bölgesi, A Klasman Hakemi Furkan Aksuoğlu yönetecek. Aksuoğlu’ un yardımcıları ise, Azad İlhan, Arif Dilmeç ve Adem Cinek olacak. Aksuoğlu, Kocaelispor’da son olarak, 0-1 kaybedilen Şanlıurfaspor maçında dördüncü hakemlik görevini üstlenmişti.

MAÇIN KÜNYESİ

ÜMRANİYESPOR - KOCAELİSPOR

STAT: Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu

SAAT: 20.00

HAKEMLER: Furkan Aksuoğlu, Arif Dilmeç, Azad İlhan, Adem Cinek

YAYIN: TRT Spor, Bein Sports 2, Kocaeli Gazetesi (Canlı Anlatım)

ÜMRANİYESPOR MUHTEMEL ONBİR

Abdulsamed Damlu

Uğur Kaan Yıldız

Kevin Cavare

Tomislav Glumac

Emre Kaplan

Serkan Göksu

Şahin Diniyev

Emre Can Bulut

Atalay Babacan

Hasan Ayaroğlu

Tiago Çukur

KOCAELİSPOR MUHTEMEL ONBİR

Gökhan Değirmenci

Yusuf Abdioğlu

Burak Öksüz

Emir Ortakaya

Duhan Aksu

Mehmet Yılmaz

Cihat Çelik

Reis Amaral

Daniel Candeias

Giorgi Beridze

Ramil Şeydayev