Tek şans 3 puan!

GALİBİYETE İNANÇ TAM
Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, bu akşam saat 20.00’da, Ümraniyespor ile çok kritik bir maça çıkacak. Direkt olarak Play - Off finali oynamak isteyen temsilcimizde tek düşünce, galip olarak Kocaeli’ye dönmek. Galibiyetten başka bir ihtimal düşünmeyen Kocaelispor, ilk devrede alınan 3-0’lık mağlubiyetin rövanşını kazanmak istiyor. Teknik heyet ve futbolcular hazır. Galibiyete inanç tam.
GÜRSEL, ESKİ ÖĞRENCİLERİNE RAKİP OLDU
Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel eski öğrencileri ile bu kez rakip olarak bir araya gelecek. İlk devrede oynanan Kocaelispor - Ümraniyespor maçını, Ümraniyespor 3-0 kazanmıştı. O zaman rakibimizin teknik direktörü, şimdiki teknik direktörümüz Mustafa Gürsel’di. Gürsel bu kez Ümraniye’nin rakibi olarak sahaya çıkacak. Eski takımının artılarını ve eksilerini çok iyi bilen teknik adam, Kocaelispor’u tüm hafta bu konular üzerinde çalıştırdı.
175 KÖRFEZLİ, ÜMRANİYE’DE
Ümraniyespor - Kocaelispor maçını 175 Kocaelisporlu taraftar stadyumdan takip edebilecek. Hafta içi Kocaelispor cephesi Ümraniyespor’dan ek kontenjan istemişti ancak olumlu cevap gelmemişti. Ümraniyespor da Kocaelispor karşılaşması için kampanya başlatmış ve sosyal medyalarındaki formu doluran taraftarlarına maç bileti hediye etmişti. 175 Kocaelisporlu taraftar bu akşam takımlarını destekleyecek. Gittiği her yerde takımını yalnız bırakmayan taraftarlarımız, bu akşam da Kocaelispor’u 90 dakika boyunca susmadan destekleyecek.
KÜME DÜŞME TEHLİKESİ İÇİNDELER
Bu akşam mücadele edeceğimiz, rakibimiz Ümraniyespor küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya. 34 puanla 14. sırada bulunan İstanbul temsilcisi, maçı kazanmak için elinden geleni yapacak. İlk maçta aldıkları galibiyetin de etkisi ile maçtan 3 puanla çıkmaya çalışacak. Hem küme düşmemek, hem de moral kazanmak için Kocaelispor’u yenmeye çalışacak. Kocaelispor bu maça tüm hafta boyunca çok sıkı çalıştı. Kolay bir maç olmayacak ve her iki tarafında gol bulmak için müthiş mücadele edeceği bir maç izleyeceğiz.
ÜMRANİYESPOR İLE 4 RANDEVU
Kocaelispor bugüne kadar Ümraniyespor ile 3 kez karşılaştı. 3 maçta da Kocaelispor mağlubiyet aldı. İkilinin arasındaki ilk maç 16 Ağustos 2021 tarihinde oynandı. Karşılaşmayı Ümraniyespor 3-0 kazandı. İkinci maç 8 Aralık 2022 tarihinde oynandı. Bu maçta da Ümraniyespor 1-0 galip geldi. Son maç ise bu sezon oynandı. 1 Aralık 2023 tarihinde bir araya gelen ekiplerden galip çıkan yine Ümraniyespor oldu. Temsilcimiz bu maçtan 3-0 mağlup ayrıldı. Kocaelispor hem mağlubiyet zincirini kırmak, hem de ligdeki yerini sağlamlaştırmak için bu akşam mutlak galibiyeti arayacak.
DÜDÜK, AKSUOĞLU’DA
Üçüncülük hedefiyle, Trendyol 1. Lig’de son 4 haftaya giren temsilcimiz Kocaelispor, bu akşam Ümraniyespor’a konuk olacak. Ümraniyespor ile oynanan ilk maçını 0-3 kaybeden temsilcimiz, bu akşam galibiyeti arayacak. Temsilcimizin bu kritik karşılaşmasını, Trabzon Bölgesi, A Klasman Hakemi Furkan Aksuoğlu yönetecek. Aksuoğlu’ un yardımcıları ise, Azad İlhan, Arif Dilmeç ve Adem Cinek olacak. Aksuoğlu, Kocaelispor’da son olarak, 0-1 kaybedilen Şanlıurfaspor maçında dördüncü hakemlik görevini üstlenmişti.
MAÇIN KÜNYESİ
ÜMRANİYESPOR - KOCAELİSPOR
STAT: Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu
SAAT: 20.00
HAKEMLER: Furkan Aksuoğlu, Arif Dilmeç, Azad İlhan, Adem Cinek
YAYIN: TRT Spor, Bein Sports 2, Kocaeli Gazetesi (Canlı Anlatım)
ÜMRANİYESPOR MUHTEMEL ONBİR
Abdulsamed Damlu
Uğur Kaan Yıldız
Kevin Cavare
Tomislav Glumac
Emre Kaplan
Serkan Göksu
Şahin Diniyev
Emre Can Bulut
Atalay Babacan
Hasan Ayaroğlu
Tiago Çukur
KOCAELİSPOR MUHTEMEL ONBİR
Gökhan Değirmenci
Yusuf Abdioğlu
Burak Öksüz
Emir Ortakaya
Duhan Aksu
Mehmet Yılmaz
Cihat Çelik
Reis Amaral
Daniel Candeias
Giorgi Beridze
Ramil Şeydayev
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.