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Durul, Belediye Derincespor’a başarı diledi

Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, Belediye Derincespor’u kamp yaptığı otelde ziyaret etti ve başarılar diledi

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Durul, Belediye Derincespor’a başarı diledi mask

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Belediye Derincespor’un akşam saatlerinde özel bir konuğu vardı. Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, Derince ekibini kamp yaptığı otelde ziyaret etti. Belediye Derincespor Kulübü Başkanı Erdinç Şehit, Sportif Direktör Mustafa Polat, Teknik Direktör Taner Gülleri ve Yardımcı Antrenör Mehmet Akdemir ile samimi bir sohbet ortamında gerçekleşen buluşmada iki taraf da birbirine başarı dileğinde bulundu. Belediye Derincespor Başkanı Erdinç Şehit, Kocaelispor Başkanlık görevinde Recep Durul’a kolaylıklar diledi.
# Kocaelispor, Recep Durul

21 Nis 2024 - 12:03 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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