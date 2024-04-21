Durul, Belediye Derincespor’a başarı diledi

HOŞ SOHBET
Belediye Derincespor’un akşam saatlerinde özel bir konuğu vardı. Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, Derince ekibini kamp yaptığı otelde ziyaret etti. Belediye Derincespor Kulübü Başkanı Erdinç Şehit, Sportif Direktör Mustafa Polat, Teknik Direktör Taner Gülleri ve Yardımcı Antrenör Mehmet Akdemir ile samimi bir sohbet ortamında gerçekleşen buluşmada iki taraf da birbirine başarı dileğinde bulundu. Belediye Derincespor Başkanı Erdinç Şehit, Kocaelispor Başkanlık görevinde Recep Durul’a kolaylıklar diledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.