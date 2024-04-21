Veli Tan yaşamını yitirdi

Derince'nin büyük bir kesimi tarafından tanınan ve sevilen esnaflarından Ege Ayakkabı 'nın sahibi Veli Tan akşam saatlerinde kalp krizi geçirdi. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti. Merhumun cenazesi (yarın) öğle namazında Derince Merkez Camiinden kaldırılacak.