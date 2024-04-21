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Vali Yavuz Atatürk düşmanları ile yan yana!

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü hedef alan reisül kurra Mustafa Demirkan ile hafızlık icazet törenini yan yana takip ederken karede Şevki Yılmaz da vardı

Cihat Polat
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Vali Yavuz Atatürk düşmanları ile yan yana! mask

Müzehhibe Fatma Aydın İmam Hatip Ortaokulu ve Kız Kuran Kursu Hafızlık İcazet Merasimi dün Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Vali Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu katılım gösterdi. Programda çekilen bir fotoğraf ise dikkat çekti.

YAN YANA OTURDULAR

Vali Yavuz ve Karaosmanoğlu'nun arasında oturan Mustafa Demirkan'ı görenler hayrete düştü. Vali Yavuz, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü hedef alan reisül kurra Mustafa Demirkan ile yan yana töreni takip etti. Karaosmanoğlu'nun diğer yanında ise yine Atatürk ile ilgili açıklamalarından hatırladığımız Şevki Yılmaz oturuyordu.
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21 Nis 2024 - 12:32 - Gündem

Mahreç  Cihat Polat

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