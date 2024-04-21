Vali Yavuz Atatürk düşmanları ile yan yana!

Müzehhibe Fatma Aydın İmam Hatip Ortaokulu ve Kız Kuran Kursu Hafızlık İcazet Merasimi dün Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Vali Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu katılım gösterdi. Programda çekilen bir fotoğraf ise dikkat çekti.

YAN YANA OTURDULAR

Vali Yavuz ve Karaosmanoğlu'nun arasında oturan Mustafa Demirkan'ı görenler hayrete düştü. Vali Yavuz, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü hedef alan reisül kurra Mustafa Demirkan ile yan yana töreni takip etti. Karaosmanoğlu'nun diğer yanında ise yine Atatürk ile ilgili açıklamalarından hatırladığımız Şevki Yılmaz oturuyordu.