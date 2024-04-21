Başkan Hürriyet, “SARBAŞ’IN SERMAYESİ %100 İZMİT BELEDİYESİNE AİT”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Nisan ayı meclisinde 2023 yılı faaliyet raporunu okudu. Halka dokunan projelerini tek tek anlatan Hürriyet, “İstihdam Ofisi kurduk. Bilgi İşlem Müdürlüğümüzün yazığı https://kariyer.izmit.bel.tr/ sayfamızdan kayıt oluşturarak İstihdam Ofisimize başvurulabilir. Aday havuzumuzda 62 firmamız var. Kriterlere göre iş arayanları firmalara yönlendiriyoruz. 2023 yılı sonu itibariyle sistemimizde kayıtlı CV sayısı 20.307’ye ulaştı.

“SERMAYESİ %100 İZMİT BELEDİYESİNE AİT”

“SARBAŞ şirketimizi geliştirdik, büyüttük. Daha önce belediye başkanına lüks araç kiralayan şirketken biz halka hizmet eden bir şirkete dönüştürdük. Gülümse Kafeler, Kent Lokantaları, Balkan Dernekleri Yerleşkesi, Aquapark gibi birçok alanı, sermayesi %100 İzmit Belediyesine ait olan SARBAŞ şirketi ile işletiyoruz.

“3 BİN 55 KİŞİ 1 TL KARŞILIĞINDA NİKAHINI YAPTI”

Kocaeli’de nikah salonları sadece İzmit’te 1 lira. 5 senedir 1 lira olarak devam ediyor. Geçen sene de 3 bin 55 kişi, 1 TL karşılığında nikahını yaptı. Kuruçeşme Yaşam Merkezi ve Cumhuriyet Parkı Yaşam Merkezi’nin hayata geçirdik. Bu alanlarda çok sayıda ücretsiz hizmeti halkımıza sunuyoruz. Girişimci kadınlara destek olmak ve köy hayatını turizm anlamında geliştirmek için Çınar Kadın Kooperatifi ile birlikte Çınar Kahvaltı Evi’ni açtık” dedi.