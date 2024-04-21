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Motosikletli gencin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada

Derince ilçesinde özel halk otobüsü ile çarpışan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

İhlas Haber Ajansı
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Motosikletli gencin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada
Motosikletli gencin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada
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Çınarlı Mahallesi Nato Caddesi ile Çene Suyu Caddesi kesişiminde 11 Nisan Perşembe günü saat 06.00'da meydana gelen kazada Kaan Muhammed Akbulak (17) idaresindeki motosiklet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 J 0439 plakalı özel halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan Akbulak ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Akbulak hayatını kaybetti.

Motosikletli gencin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada

Öte yandan, kaza anının güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı. Görüntüde, caddeye çıkan özel halk otobüsünün karşı istikametten gelen motosiklet ile kafa kafaya çarpıştığı görülüyor. Ayrıca, çarpmanın şiddetiyle motosikletlin yola savrulduğu anlar da saniye saniye kaydedildi.

Motosikletli gencin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada
Motosikletli gencin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada
# araştırma, sağlık

21 Nis 2024 - 13:02 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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