ÜMRANİYESPOR-KOCAELİSPOR(CANLI ANLATIM)

MAÇIN KÜNYESİ
ÜMRANİYESPOR - KOCAELİSPOR
STAT: Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu
SAAT: 20.00
HAKEMLER: Furkan Aksuoğlu, Arif Dilmeç, Azad İlhan, Adem Cinek
YAYIN: TRT Spor, Bein Sports 2, Kocaeli Gazetesi (Canlı Anlatım)
Trendyol 1.Lig'in 31. haftanın kapanış maçında 22 Nisan Pazartesi günü temsilcimiz Kocaelispor deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.