ÜMRANİYESPOR:1 KOCAELİSPOR:0

CANLI ANLATIM
1’ Ümraniyespor - Kocaelispor maçı başladı.
5’ Mehmet Yılmaz sol kanattan içeri doğru bindirdi. Mehmet’in pasında Amaral topla buluştu. Sol ayağı ile şut deneyen amaral kaleciyi nişanladı.
9’ Ümraniyespor’dan Diniyev uzaklardan sert vurdu, top az farkla kalenin üzerinden dışarı çıktı.
11’ Kocaelispor ceza sahası içerisinde karambol oluştu. Boşa düşen top Diniyev’in önüne düştü. Gelişine sert vuran Diniyev topu kalenin sağından az farkla dışarı attı.
24’ Sağ kanatta topla buluşan Barış Alıcı, rakibini çalımladıktan sonra sol ayağı işe şut denedi. Barış’ın sert şutu kalecinin ellerinde kaldı.
27’ Amaral sağ kanattaki Mehmet Yılmaz’ı çok iyi gördü. Mehmet’in içeriye attığı topa Vukovic kafayla vurdu. Top kalenin sağından direği sıyırarak dışarı çıktı.
30’ Şeydayev uzaktan çok sert vurdu. Kaleci topu çelmeyi başardı.
33’ Sol kanattan içeri doğru kat eden Barış Alıcı ortayı açtı. Amaral’ın kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.
39’ Ümraniyespor’da İlhami Sıraçhan, Ramil Şeydayev’e yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.
42' Ümraniyespor tehlikeli geldi. Sol kanattan Serkan Göksu'nun ortası Mehmet Yılmaz'dan arkadaki Hasan Ayaroğlu'na geldi. Hasan Ayaroğlu'nun ortasında arka direkte kafa vuruşu ile top içeri geldi. Siraçhan altıpastan şutunu çekti ama Gökhan Değirmenci çizgiden çıkardı. Seken topta Hasan Ayaroğlu'nun şutu üst direkten döndü.
45’ Ümraniyespor tehlikeli geldi. İçeride topla buluşan Emrecan Bulut, Gökhan’la karşı karşıya kaldı. Kötü bir vuruş yapan Emrecan, topu dışarı attı.
İlk yarıya 2 dakika uzatma eklendi.
İLK YARI 0-0 SONA ERDİ
İKİNCİ YARI BAŞLADI
49’ Ümraniyespor tehlikeli geldi. İçeride topla buluşan Muhammed Mert sert vurdu, kaleci Gökhan topu çift elle yumrukladı.
54’ Kocaelispor’dan tehkikeli atak. Ramil Şeydayev içeride topla buluştu. İçeri doldurulan topa Vukovic iyi vuramadı ve top dışarı çıktı.
Maça 5 dakika ek süre ilave edildi
Maç 1-0 sona erdi.
MAÇIN KÜNYESİ
ÜMRANİYESPOR - KOCAELİSPOR
STAT: Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu
SAAT: 20.00
HAKEMLER: Furkan Aksuoğlu, Arif Dilmeç, Azad İlhan, Adem Cinek
YAYIN: TRT Spor, Bein Sports 2, Kocaeli Gazetesi (Canlı Anlatım)
İlk 11 ÜMRANİYESPOR
Yedekler
35. ABDULSAMED DAMLU 2. NASSİM TITEBAH 3. ISAAC COFIE 4. MUSTAFA ESER 6. MUHAMMED MERT 7. MELİH OKUTAN 9. IVAN SAPONJIC 11. ONUR AYIK 14. EMRE DEMİR 30. BEREN KÜÇÜKBAŞARIK
Teknik Sorumlu
lk 11 KOCAELİSPOR
Yedekler
1. HARUN TEKİN 5. HAŞİM ARDA SARMAN 7. CEM EKİNCİ 11. ONIL CHRISTIAN KOUAKOU 12. GIORGI KHARAISHVILI 14. GIORGI BERIDZE 19. ATİLA TURAN 45. MESUT CAN TUNALI 53. BURAK ÖKSÜZ 77. OĞUZ CEYLAN
Teknik Sorumlu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ch - Beceriksizler sürüsü defolun gidinbe yenilmişiz bir futbolcumuz gülüyordu maç sonu yazıklar olsun
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.