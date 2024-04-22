22 Nis 2024 - 00:00- Spor G:

ÜMRANİYESPOR:1 KOCAELİSPOR:0

Trendyol 1.Lig'in 31. haftanın kapanış maçında bu akşam temsilcimiz Kocaelispor deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaştı. Kocaelispor deplasmandan 1-0 mağlup ayrıldı.

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
ÜMRANİYESPOR:1 KOCAELİSPOR:0 mask
ÜMRANİYESPOR:1 KOCAELİSPOR:0
ÜMRANİYESPOR:1 KOCAELİSPOR:0
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CANLI ANLATIM

1’ Ümraniyespor - Kocaelispor maçı başladı.

5’ Mehmet Yılmaz sol kanattan içeri doğru bindirdi. Mehmet’in pasında Amaral topla buluştu. Sol ayağı ile şut deneyen amaral kaleciyi nişanladı.

9’ Ümraniyespor’dan Diniyev uzaklardan sert vurdu, top az farkla kalenin üzerinden dışarı çıktı.

11’ Kocaelispor ceza sahası içerisinde karambol oluştu. Boşa düşen top Diniyev’in önüne düştü. Gelişine sert vuran Diniyev topu kalenin sağından az farkla dışarı attı.

24’ Sağ kanatta topla buluşan Barış Alıcı, rakibini çalımladıktan sonra sol ayağı işe şut denedi. Barış’ın sert şutu kalecinin ellerinde kaldı.

27’ Amaral sağ kanattaki Mehmet Yılmaz’ı çok iyi gördü. Mehmet’in içeriye attığı topa Vukovic kafayla vurdu. Top kalenin sağından direği sıyırarak dışarı çıktı.

30’ Şeydayev uzaktan çok sert vurdu. Kaleci topu çelmeyi başardı.

33’ Sol kanattan içeri doğru kat eden Barış Alıcı ortayı açtı. Amaral’ın kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.

39’ Ümraniyespor’da İlhami Sıraçhan, Ramil Şeydayev’e yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

42' Ümraniyespor tehlikeli geldi. Sol kanattan Serkan Göksu'nun ortası Mehmet Yılmaz'dan arkadaki Hasan Ayaroğlu'na geldi. Hasan Ayaroğlu'nun ortasında arka direkte kafa vuruşu ile top içeri geldi. Siraçhan altıpastan şutunu çekti ama Gökhan Değirmenci çizgiden çıkardı. Seken topta Hasan Ayaroğlu'nun şutu üst direkten döndü.

45’ Ümraniyespor tehlikeli geldi. İçeride topla buluşan Emrecan Bulut, Gökhan’la karşı karşıya kaldı. Kötü bir vuruş yapan Emrecan, topu dışarı attı.

İlk yarıya 2 dakika uzatma eklendi.

İLK YARI 0-0 SONA ERDİ

İKİNCİ YARI BAŞLADI

49’ Ümraniyespor tehlikeli geldi. İçeride topla buluşan Muhammed Mert sert vurdu, kaleci Gökhan topu çift elle yumrukladı.

54’ Kocaelispor’dan tehkikeli atak. Ramil Şeydayev içeride topla buluştu. İçeri doldurulan topa Vukovic iyi vuramadı ve top dışarı çıktı.

60' Candeias'ın frikik kullandı. Top barajda kaldı...

63' Sağ kanattan gelişen Kocaelispor kontra atağında Amaral rakibinin yanından pası atıp koşu yaparken Cavare tarafından taç çizgisinin dışına atıldı. Topu alan Şeydayev'in ceza sahasına kadar sürdüğü topu kaleci Übeyd Adıyaman kazandı.

GOL... 67' Ümraniyespor Emrecan Bulut'la skoru 1-0 yaptı. Ümraniyespor atağında Emrecan Bulut ceza sahasına girip önündeki rakipleri geçerek golünü attı.
85' Ümraniyespor Emre Demir ile solda boş olan Tiago Çukur'a pasını attı. Tiago sol çaprazdan vuruşunu yaptı top arka direğin dibinden dışarıya gitti.
89'  Candeias sarı kart gördü

Maça 5 dakika ek süre ilave edildi

Maç 1-0 sona erdi.

ÜMRANİYESPOR:1 KOCAELİSPOR:0
ÜMRANİYESPOR:1 KOCAELİSPOR:0
ÜMRANİYESPOR:1 KOCAELİSPOR:0
ÜMRANİYESPOR:1 KOCAELİSPOR:0
ÜMRANİYESPOR:1 KOCAELİSPOR:0
ÜMRANİYESPOR:1 KOCAELİSPOR:0
ÜMRANİYESPOR:1 KOCAELİSPOR:0
ÜMRANİYESPOR:1 KOCAELİSPOR:0
ÜMRANİYESPOR:1 KOCAELİSPOR:0
ÜMRANİYESPOR:1 KOCAELİSPOR:0
ÜMRANİYESPOR:1 KOCAELİSPOR:0
ÜMRANİYESPOR:1 KOCAELİSPOR:0
ÜMRANİYESPOR:1 KOCAELİSPOR:0



MAÇIN KÜNYESİ

ÜMRANİYESPOR - KOCAELİSPOR
STAT: Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu
SAAT: 20.00
HAKEMLER: Furkan Aksuoğlu, Arif Dilmeç, Azad İlhan, Adem Cinek
YAYIN: TRT Spor, Bein Sports 2, Kocaeli Gazetesi (Canlı Anlatım)

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22 Nis 2024 - 00:00 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Ch - Beceriksizler sürüsü defolun gidinbe yenilmişiz bir futbolcumuz gülüyordu maç sonu yazıklar olsun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Nisan 22:45

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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