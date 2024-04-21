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İzmit Belediyesi, gazilerle gönül birlikteliği kuruyor

İzmit Belediyesi ailesi, kentimizdeki Kıbrıs gazilerini ziyaret ederek saygı ve minnet duygularını dile getiriyor

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İzmit Belediyesi, gazilerle gönül birlikteliği kuruyor
İzmit Belediyesi, gazilerle gönül birlikteliği kuruyor
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Gazilerimize olan saygı ve minneti her alanda göstermeye devam eden İzmit Belediyesi, gaziler ve ailelerini sık sık ziyaret ederek gönül birliktelikleri kuruyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi organizesinde düzenlenen ziyaretler kapsamında Koordinatörler Ozan Aksu, Eray Bodur ve Cem Serhat Dayanç kentimizdeki Kıbrıs gazileri ve ailelerini ziyaret etmeye devam ediyor.

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Kıbrıs Gazisi Ali Rıza Bolca, Kıbrıs Gazisi İbrahim Gökdemir, Kıbrıs Gazisi Hamza Erdoğan ve Kıbrıs Gazisi İlkay Kulaç’ı ziyaret eden heyet, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını iletti. Her daim kıymetli gazi ve ailelerinin yanlarında olacaklarının altını çizen ekip, gazilere hediyelerini takdim etti.

İzmit Belediyesi, gazilerle gönül birlikteliği kuruyor
İzmit Belediyesi, gazilerle gönül birlikteliği kuruyor
# İzmit belediyesi

21 Nis 2024 - 13:26 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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