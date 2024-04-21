Başkan Hürriyet, insana dokunan projeleri tek tek anlattı

İzmit Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısında 2023 yılı faaliyet raporunu sunan Başkan Hürriyet, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen projeleri anlattı. Hürriyet, “Ücretsiz diyetisyen ve psikolog hizmetimiz kapsamında geçen yıl binlerce insana hizmet verdik. Çınar Akademi, gurur duyduğumuz hizmetlerimizden bir tanesi. 15 öğretmen, 145 öğrenci, 11 ve 12. sınıf mezunları olmak üzere hizmetlerimiz aynen devam ediyor. Geçen yıl %90 oranında öğrencilerimiz istediği bölümlere yerleşti. Şu an da LGS da kısmına başladık.

ÇINAR ÇOCUK EVLERİ ARTIYOR

Çınar Çocuk Evlerimizin sayısını arttırıyoruz. Tüysüzler ve Yeşilova’da açtık. Erenler ve Tepeköy Çınar Çocuk Evlerimizin yapımı devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde de Şirintepe’te 6’ncı Çınar Çocuk Evimizin çalışmaları başladı. İZMEK kurslarımız geçtiğimiz yıl gelişerek devam etti.

“ÇOK SAYIDA ENGELLİ BİREYİMİZE HİZMET ALANLARI AÇTIK”

Mahalle mutfaklarımızı hayata geçirdik. Otizm Spor ve Yaşam Evimizi kurduk. Kısa Mola Merkezlerimizi açtık. Nakdi medikal destekler sağladık. Çok sayıda engelli bireyimize hizmet alanları açtık. Saran Group’un destekleriyle Alikahya’da Atatürk Spor Salonu yaptık. Çocuklara alternatif eğitim modeli sunduğumuz Doğa Eğitim Kampüsümüz markalaştı artık.

AŞEVİ GÜÇLENDİ

İyi ki açmışız dediğimiz Aşevimizi, Mobil Aşevi ile birlikte güçlendirdik. Mobil ekmek fırınımız da geldi. Kendi ekmeğimizi üreteceğiz inşallah. Dışarıya bağımlı olmadan kendi ürettiğimiz yemeğimizle hizmet sunacağız. 7 bin öğrenciye kırtasiye paketi desteği sunduk. Gülümse Bebek projemizde geçen yıl 435 haneye ulaştık” ifadelerini kullandı.