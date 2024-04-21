Peynire dev zam geliyor!

Gün geçtikçe artan fiyatlar birçok alanda olduğu gibi sofları da vurmaya devam ediyor. Kahvaltıların vazgeçilmezlerinden olan peynir fiyatlarına şimdilerde artış bekleniyor.
Peynirin tüketim haline gelmesi ise vatandaşları isyan ettirir konuma geldi.
Ulusal Süt Konseyi'nin açıklamasına göre, çiğ sütün litre fiyatının 14,65 lira olacağı duyuruldu. Bu artışla birlikte, peynir fiyatları da 1 Mayıs'tan itibaren yüzde 10 oranında zam gelmesi bekleniyor.
Türk lirasının döviz kurlarına karşı değer kaybetmesi ve artan enflasyon nedeniyle, neredeyse tüm ürünlerde fiyat artışları yaşanıyor.
İşte marka marka güncel peynir fiyatları...
Mis tam yağlı kaşar peyniri 500 gr: 129 TL
Mis tam yağlı kaşar peyniri 700 gr: 174.50 TL
Mis tam yağlı kaşar peyniri 1 kg: 219 TL
İçim kaşar peyniri 600 gr: 159.50 TL
SEK kaşar peyniri 700 gr: 215 TL
Cebel kaşar peyniri 600 gr: 272 TL
Kaanlar Light kaşar peyniri 200 gr: 120 TL
Yörükoğlu kaşar peyniri 1 kg: 646.50 TL
Mis tam yağlı beyaz peynir 350 gr: 115 TL
Mis tam yağlı beyaz peynir 1 kg: 142.50 TL
Torku tam yağlı beyaz peynir 900 gr: 185 TL
Kaanlar beyaz peynir 400 gr: 120 TL
Kaanlar beyaz peynir 600 gr: 270 TL
Cebel beyaz peynir 800 gr: 237 TL
Ekici beyaz peynir 1 kilo: 299 TL
Mis süzme peynir 1 kg: 114 TL
Sütaş süzme peynir 500 gr: 145 TL
Sütaş süzme peynir 900 TL: 249 TL
Dost süzme beyaz peynir 500 gr: 68.50 TL
Pınar süzme beyaz peynir 250 gr: 52.50 TL
Pınar süzme beyaz peynir 500 gr: 97 TL
Torku süzme peynir 200 gr: 43.50 TL
Bahçıvan laktozsuz yarım yağlı süzme peynir 500 gr: 199 TL
Mis lor peyniri 500 gr: 35.00 TL
Muratbey lor peyniri 500 gr: 56.50 TL
Tek Süt lor peyniri 500 gr: 42.50 TL
Kebir lor peyniri 500 gr: 117 TL
Kaanlar örgü peyniri 250 gr: 110 TL
Tahsildaroğlu örgü peyniri 200 gr: 639 TL
Tek Süt örgü peyniri 200 gr: 452 TL
Dağıstanlı Süt örgü peynir 1 kg: 1000 TL
Kaynak: KAMU SON HABER
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Emekli - Akp sen hırsızsın katilsin maaş yerinde sayıyor bizi soyuyorsun .
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.