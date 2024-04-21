Peynire dev zam geliyor!

Gün geçtikçe artan fiyatlar birçok alanda olduğu gibi sofları da vurmaya devam ediyor. Kahvaltıların vazgeçilmezlerinden olan peynir fiyatlarına şimdilerde artış bekleniyor.

Peynirin tüketim haline gelmesi ise vatandaşları isyan ettirir konuma geldi.

Ulusal Süt Konseyi'nin açıklamasına göre, çiğ sütün litre fiyatının 14,65 lira olacağı duyuruldu. Bu artışla birlikte, peynir fiyatları da 1 Mayıs'tan itibaren yüzde 10 oranında zam gelmesi bekleniyor.

Türk lirasının döviz kurlarına karşı değer kaybetmesi ve artan enflasyon nedeniyle, neredeyse tüm ürünlerde fiyat artışları yaşanıyor.

İşte marka marka güncel peynir fiyatları...

Mis tam yağlı kaşar peyniri 500 gr: 129 TL

Mis tam yağlı kaşar peyniri 700 gr: 174.50 TL

Mis tam yağlı kaşar peyniri 1 kg: 219 TL

İçim kaşar peyniri 600 gr: 159.50 TL

SEK kaşar peyniri 700 gr: 215 TL

Cebel kaşar peyniri 600 gr: 272 TL

Kaanlar Light kaşar peyniri 200 gr: 120 TL

Yörükoğlu kaşar peyniri 1 kg: 646.50 TL

Mis tam yağlı beyaz peynir 350 gr: 115 TL

Mis tam yağlı beyaz peynir 1 kg: 142.50 TL

Torku tam yağlı beyaz peynir 900 gr: 185 TL

Kaanlar beyaz peynir 400 gr: 120 TL

Kaanlar beyaz peynir 600 gr: 270 TL

Cebel beyaz peynir 800 gr: 237 TL

Ekici beyaz peynir 1 kilo: 299 TL

Mis süzme peynir 1 kg: 114 TL

Sütaş süzme peynir 500 gr: 145 TL

Sütaş süzme peynir 900 TL: 249 TL

Dost süzme beyaz peynir 500 gr: 68.50 TL

Pınar süzme beyaz peynir 250 gr: 52.50 TL

Pınar süzme beyaz peynir 500 gr: 97 TL

Torku süzme peynir 200 gr: 43.50 TL

Bahçıvan laktozsuz yarım yağlı süzme peynir 500 gr: 199 TL

Mis lor peyniri 500 gr: 35.00 TL

Muratbey lor peyniri 500 gr: 56.50 TL

Tek Süt lor peyniri 500 gr: 42.50 TL

Kebir lor peyniri 500 gr: 117 TL

Kaanlar örgü peyniri 250 gr: 110 TL

Tahsildaroğlu örgü peyniri 200 gr: 639 TL

Tek Süt örgü peyniri 200 gr: 452 TL

Dağıstanlı Süt örgü peynir 1 kg: 1000 TL

Kaynak: KAMU SON HABER