22 Nis 2024 - 20:00- Sağlıklı Yaşıyoruz G:

11 YAŞ DAHA GENÇ OLMAK İSTER MİSİNİZ?

11 YAŞ DAHA GENÇ OLMAK İSTER MİSİNİZ? mask

A.OKAN ÇAĞLAR/NURÇİN ÇAĞLAR

Ben eskiden eti çok sever ot fazla yemezdim. Eşim Nurçin Çağlar da tam tersine et sevmez ot sever neredeyse vejetaryen bir kişiydi. Zaman içinde ben evrildim ve peskataryen yani balık yiyen vejetaryen gibi oldum. Et artık çok çok az yiyorum.

@a.okancaglar hesabında benim her gün yediklerimi takip edenler zaman zaman ıspanaklı kiş görmüşlerdir. Nurçin Çağlar’a bir keresinde “Ben bu kiş ile ne kadar ıspanak yemiş olacağım” diye sormuştum. “Yarım kiloya yakın” cevabını alınca çok şaşırmıştım. Çünkü o kadar yeşilliği normalde asla yemem. Nurçin bana ot yedirmesin yolunu bir şekilde bulmuş.

Aşağıda okuyacak olduğunuz yeşil yapraklı sebzelerle ilgili yazı da tam denk geldi. Tabii ki ıspanağın, yeşil yapraklıların salatasını da yiyoruz, sadece yemeğini değil.

Bu yazı bir taraftan mısır, mısır özü yağı önerip, K vitamininden insanları korkutanlara gelsin.

Bir araştırmaya göre beslenmemizde ıspanak, pazı gibi yeşil yapraklı sebzelere fazla yer vermek zihinsel gerilemeyi yavaşlatıyor. Çalışmada bu etkiyi hangi besinlerin meydana getirdiği de incelenmiş ve K vitamini tüketmenin zihinsel gerilemenin yavaşlamasıyla bağlantılı olduğuna değinen ilk çalışma olmuş.

YEŞİL YAPRAKLI SEBZE YİYELİM BEYNİMİZİ KORUYALIM!

Rush Üniversitesi'nde gerçekleştirilen çalışmada araştırmacılar 950'den fazla sayıda yaşlının zihinsel yetilerini ve beslenme şekillerini 5 yıl kadar izlemişler. Günde 1-2 porsiyon yeşil yapraklı sebze yiyenlerin zihinsel yetilerinin 11 yaş gençlerinkine denk olduğunu belirlemişler.

Hangi besinlerin bu etkiyi meydana getirdiğine de bakılmış ve K vitamini, lutein, folat ve beta-karotenin beyni sağlıklı tuttuğu bulunmuş.

Çeviri: Nurçin Çağlar

Sağlıklı Yaşıyoruz

Kaynak: https://www.sciencedaily.com/releases/2015/03/150330112227.htm?utm_campaign=sniply&utm_medium=sniply&utm_source=sniply

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22 Nis 2024 - 20:00 - Sağlıklı Yaşıyoruz

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