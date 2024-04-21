Karamürsel müthiş mücadelede liderliği aldı

BAĞDAT KENDİSİNİ ZORA SOKTU: 1-0
SAL Play - Off Grubu’nda geçtiğimiz haftanın averaj farkı ile lider olan takımı Bağdatspor, önceki gün oynanan maçta Gebze Beylikbağıspor’a konuk oldu. Gebze Beylikbağıspor, 38. dakikada Fuat Göksu’nun attığı golle 1-0 öne geçti. İlerleyen dakikalarda Gebze Beylikbağı 10 kişi kaldı ancak mücadeleyi elden bırakmadı. İkinci yarıda iki kez öne geçme şansı yakalayan Bağdatspor’un golleri ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Maç 1-0 sona ererken, karşılaşma sonrasında gergin anlarda yaşandı. Bağdat bu mağlubiyetle kendisini şampiyonluk yolunda zora soktu.
KARAMÜRSEL LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDU: 0-1
Karamürselspordeplasmanda Darıca Türkeli’yi, Behlül’ün ilk yarıdaki golü 1-0 mağlup etti ve Bağdat’ın yenilmesi ile liderliğe yükseldi. Karşılıklı ataklarla geçen maçın 38. dakikasında deplasmanda mücadele eden Karamürselspor, Behlül Civelek’in golüyle öne geçti. İlk yarıyı Karamürselspor 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda Karamürselspor, kaptan Sezgin’in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. 10 kişi kalmalarına rağmen baskın oyununu sürdüren Karamürsel, karşılaşmayı 1-0 kazanarak liderlik koltuğuna oturdu.
ÇAYIROVA İKİNCİLİĞİ KAPTI: 2-0
Süper Amatör Lig Play - Off Grubu’nun güçlü ekiplerinden olan Çayırovaspor, önceki gün sahasında Körfez Gençlerbirliği’ni konuk etti. Çayırova, karşılaşmanın 45.dakikasında, Taha Bartu Bulut’un kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. İlk devre Çayırova’nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda da baskın oyununu sürdüren Çayırova, Ali Keçeci farkı ikiye çıkardı. Maçı 2-0 kazanan Çayırovaspor, puanını 15’e çıkardı. Bağdatspor’un, Gebze Beylikbağıspor’a yenilmesiyleÇayırovaspor, Süper Amatör Lig Play-Off Grubu’nda ikinci sıraya yükseldi.
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
AV
P
1.
8
4
4
0
6
2
4
16
2.
8
5
0
3
15
8
7
15
3.
8
3
4
1
9
5
4
13
4.
8
3
2
3
8
9
-1
11
5.
8
2
1
5
8
13
-5
7
6.
8
1
1
6
6
15
-9
4
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.