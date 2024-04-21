Karamürsel müthiş mücadelede liderliği aldı

BAĞDAT KENDİSİNİ ZORA SOKTU: 1-0

SAL Play - Off Grubu’nda geçtiğimiz haftanın averaj farkı ile lider olan takımı Bağdatspor, önceki gün oynanan maçta Gebze Beylikbağıspor’a konuk oldu. Gebze Beylikbağıspor, 38. dakikada Fuat Göksu’nun attığı golle 1-0 öne geçti. İlerleyen dakikalarda Gebze Beylikbağı 10 kişi kaldı ancak mücadeleyi elden bırakmadı. İkinci yarıda iki kez öne geçme şansı yakalayan Bağdatspor’un golleri ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Maç 1-0 sona ererken, karşılaşma sonrasında gergin anlarda yaşandı. Bağdat bu mağlubiyetle kendisini şampiyonluk yolunda zora soktu.

KARAMÜRSEL LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDU: 0-1

Karamürselspordeplasmanda Darıca Türkeli’yi, Behlül’ün ilk yarıdaki golü 1-0 mağlup etti ve Bağdat’ın yenilmesi ile liderliğe yükseldi. Karşılıklı ataklarla geçen maçın 38. dakikasında deplasmanda mücadele eden Karamürselspor, Behlül Civelek’in golüyle öne geçti. İlk yarıyı Karamürselspor 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda Karamürselspor, kaptan Sezgin’in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. 10 kişi kalmalarına rağmen baskın oyununu sürdüren Karamürsel, karşılaşmayı 1-0 kazanarak liderlik koltuğuna oturdu.

ÇAYIROVA İKİNCİLİĞİ KAPTI: 2-0

Süper Amatör Lig Play - Off Grubu’nun güçlü ekiplerinden olan Çayırovaspor, önceki gün sahasında Körfez Gençlerbirliği’ni konuk etti. Çayırova, karşılaşmanın 45.dakikasında, Taha Bartu Bulut’un kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. İlk devre Çayırova’nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda da baskın oyununu sürdüren Çayırova, Ali Keçeci farkı ikiye çıkardı. Maçı 2-0 kazanan Çayırovaspor, puanını 15’e çıkardı. Bağdatspor’un, Gebze Beylikbağıspor’a yenilmesiyleÇayırovaspor, Süper Amatör Lig Play-Off Grubu’nda ikinci sıraya yükseldi.

PUAN DURUMU