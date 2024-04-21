Derince Birlikspor şampiyonluğunu ilan etti

ATILIM VE EMEK KAZANDI, SERDAR HÜKMEN GALİP

Amatör Lig 2. Küme C Grubu’nda birbirinden heyecanlı maçlar oynandı. Grup lideri Derince Birlikspor, rakibi İzmit 41 FK’yı 6-2 mağlup ederken, ikinci sıradaki YenidoğanSerdarspor ise bu hafta lige katılmayan izmitSelanikspor karşısında hükmen galip geldi. Körfez Atılımspor da bu haftanın galipler arasında kendisine yer buldu. Atılım, güçlü rakibi İzmit Erenlerspor’u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bir diğer kazana ekip ise Kocaeli Emekspor oldu. Deplasmanda mücadele eden Emek, rakibi Kirazyalıspor’u 2-1 mağlup etmeyi başardı.

C GRUBU PUAN DURUMU