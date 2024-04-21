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Derince Birlikspor şampiyonluğunu ilan etti

Amatör Lig 2. Küme C Grubu’nda lider olan Derince Birlikspor şampiyonluğunu ilan etti. En yakın rakibi YenidoğanSerdarspor’un 9 puan üzerinde bulunan Birlik, bu hafta İzmit 41 FK’yı 6-2 mağlup ederek puanını 31’e yükseltti

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Derince Birlikspor şampiyonluğunu ilan etti mask

ATILIM VE EMEK KAZANDI, SERDAR HÜKMEN GALİP

Amatör Lig 2. Küme C Grubu’nda birbirinden heyecanlı maçlar oynandı. Grup lideri Derince Birlikspor, rakibi İzmit 41 FK’yı 6-2 mağlup ederken, ikinci sıradaki YenidoğanSerdarspor ise bu hafta lige katılmayan izmitSelanikspor karşısında hükmen galip geldi. Körfez Atılımspor da bu haftanın galipler arasında kendisine yer buldu. Atılım, güçlü rakibi İzmit Erenlerspor’u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bir diğer kazana ekip ise Kocaeli Emekspor oldu. Deplasmanda mücadele eden Emek, rakibi Kirazyalıspor’u 2-1 mağlup etmeyi başardı.

C GRUBU PUAN DURUMU

 

Takım

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

Derince Birlikspor

11

10

1

0

39

9

30

31

2.

YenidoğanSerdarspor

11

6

4

1

28

14

14

22

3.

Körfez Atılımspor

11

5

3

3

32

22

10

18

4.

İzmit Erenlerspor

11

5

3

3

20

13

7

18

5.

Kocaeli Emekspor

11

5

0

6

20

27

-7

15

6.

İzmit 41 FK

11

2

3

6

21

32

-11

9

7.

Kirazlıyalıspor

11

2

2

7

15

28

-13

8

8.

İzmit Selanikspor 

11

0

2

9

5

35

-30

2

# oldu

21 Nis 2024 - 14:45 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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