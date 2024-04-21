Derince Birlikspor şampiyonluğunu ilan etti

ATILIM VE EMEK KAZANDI, SERDAR HÜKMEN GALİP
Amatör Lig 2. Küme C Grubu’nda birbirinden heyecanlı maçlar oynandı. Grup lideri Derince Birlikspor, rakibi İzmit 41 FK’yı 6-2 mağlup ederken, ikinci sıradaki YenidoğanSerdarspor ise bu hafta lige katılmayan izmitSelanikspor karşısında hükmen galip geldi. Körfez Atılımspor da bu haftanın galipler arasında kendisine yer buldu. Atılım, güçlü rakibi İzmit Erenlerspor’u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bir diğer kazana ekip ise Kocaeli Emekspor oldu. Deplasmanda mücadele eden Emek, rakibi Kirazyalıspor’u 2-1 mağlup etmeyi başardı.
C GRUBU PUAN DURUMU
Takım
O
G
B
M
A
Y
AV
P
1.
11
10
1
0
39
9
30
31
2.
11
6
4
1
28
14
14
22
3.
11
5
3
3
32
22
10
18
4.
11
5
3
3
20
13
7
18
5.
11
5
0
6
20
27
-7
15
6.
11
2
3
6
21
32
-11
9
7.
11
2
2
7
15
28
-13
8
8.
11
0
2
9
5
35
-30
2
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.