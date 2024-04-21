21 Nis 2024 - 14:49 - Spor

Nusretiyespor 1. Küme’ye yükseldi

2. Küme D Grubu’nda mücadele eden Nusretiyespor, lig bitimine 3 hafta kala şampiyon oldu. Uzuntarlaspor’u 2-1 mağlup eden Nusretiye, en yakın rakibi İzmit Veziçiftliğispor’un 10 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyon Nusretiye, 3 yıl aranın ardından 1. Küme’de mücadele edecek.