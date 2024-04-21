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Nusretiyespor 1. Küme’ye yükseldi

2. Küme D Grubu’nda mücadele eden Nusretiyespor, lig bitimine 3 hafta kala şampiyon oldu. Uzuntarlaspor’u 2-1 mağlup eden Nusretiye, en yakın rakibi İzmit Veziçiftliğispor’un 10 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyon Nusretiye, 3 yıl aranın ardından 1. Küme’de mücadele edecek.

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Nusretiyespor 1. Küme’ye yükseldi mask

BOL GOLLÜ MAÇLAR

2. Küme D Grubu’nda birbirinden çekişmeli maçlar oynandı. İkinci sıradaki İzmit VezirçiftliğisporBaşiskelebirlikspor ile mücadele etti. Karşılaşmayı İzmit Vezirçifliğispor 4-0 kazandı. Büyük Derbentspor ile AcısuBelediyespor maçında ise tam 9 gol atıldı. Bol gollü geçen mücadeleyi Büyük Derbentspor 5-4 kazandı. Kullarspor lige katılmayan SarımeşeBelediyespor karşısında 3-0 hükmen kazanırken, Şampiyon Nusretiyespor ise Uzuntarlaspor’u 2-1 mağlup etti.

 PUAN DURUMU

 

TAKIM

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

Nusretiyespor

11

11

0

0

39

9

30

33

2.

İzmit Vezirçiftliğispor

11

7

2

2

43

17

26

23

3.

Uzuntarlaspor

11

7

1

3

33

12

21

22

4.

Kullarspor

11

6

0

5

28

33

-5

18

5.

BaşiskeleBirlikspor

11

5

1

5

28

24

4

16

6.

Büyük Derbentspor

11

4

0

7

21

46

-25

12

7.

AcısuBelediyespor

11

2

0

9

23

43

-20

6

8.

Sarımeşe Bel.

11

0

0

11

7

38

-31

0

# büyük

21 Nis 2024 - 14:49 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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