Nusretiyespor 1. Küme’ye yükseldi

BOL GOLLÜ MAÇLAR
2. Küme D Grubu’nda birbirinden çekişmeli maçlar oynandı. İkinci sıradaki İzmit VezirçiftliğisporBaşiskelebirlikspor ile mücadele etti. Karşılaşmayı İzmit Vezirçifliğispor 4-0 kazandı. Büyük Derbentspor ile AcısuBelediyespor maçında ise tam 9 gol atıldı. Bol gollü geçen mücadeleyi Büyük Derbentspor 5-4 kazandı. Kullarspor lige katılmayan SarımeşeBelediyespor karşısında 3-0 hükmen kazanırken, Şampiyon Nusretiyespor ise Uzuntarlaspor’u 2-1 mağlup etti.
PUAN DURUMU
TAKIM
O
G
B
M
A
Y
AV
P
1.
11
11
0
0
39
9
30
33
2.
11
7
2
2
43
17
26
23
3.
11
7
1
3
33
12
21
22
4.
11
6
0
5
28
33
-5
18
5.
11
5
1
5
28
24
4
16
6.
11
4
0
7
21
46
-25
12
7.
11
2
0
9
23
43
-20
6
8.
11
0
0
11
7
38
-31
0
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.