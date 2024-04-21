G grubunda işler kızıştı

FARK 1 PUAN
1 puan farkla grup lider olan Gebze Pelitlispor, rakibi 41 KDZ Sportif Faaliyetler ile mücadele etti. Pelitli maçı 5-0 kazandı. Grup ikincisi Çayırova Belediyesi Eğitimspor ise Mustafapaşaspor ile karşılaştı. Maç, Çayırova Belediyesi Eğitimspor’un 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Çayırova Yeni Mahalle Serhatspor da bu haftanın kazananları arasında yerini aldı. Gebze Balkanspor ile mücadele eden Serhatspor karşılaşmayı 6-1 kazandı.
TAKIM
O
G
B
M
A
Y
AV
P
1.
11
10
1
0
43
5
38
31
2.
11
10
0
1
53
4
49
30
3.
11
7
1
3
42
17
25
22
4.
11
6
2
3
28
21
7
20
5.
11
5
0
6
20
20
0
15
6.
11
2
0
9
15
51
-36
6
7.
41 KDZ S.F.
11
1
1
9
10
60
-50
4
8.
11
0
1
10
9
42
-33
1
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.