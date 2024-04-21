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G grubunda işler kızıştı

2. Küme G Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi iyice kızıştı. Son 3 haftaya girilirken, Gebze Pelitlispor ile Çayırova Belediyesi Eğitimspor arasında kıyasıya rekabet var

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G grubunda işler kızıştı mask

FARK 1 PUAN

1 puan farkla grup lider olan Gebze Pelitlispor, rakibi 41 KDZ Sportif Faaliyetler ile mücadele etti. Pelitli maçı 5-0 kazandı. Grup ikincisi Çayırova Belediyesi Eğitimspor ise Mustafapaşaspor ile karşılaştı. Maç, Çayırova Belediyesi Eğitimspor’un 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Çayırova Yeni Mahalle Serhatspor da bu haftanın kazananları arasında yerini aldı. Gebze Balkanspor ile mücadele eden Serhatspor karşılaşmayı 6-1 kazandı.

 

TAKIM

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

Gebze Pelitlispor

11

10

1

0

43

5

38

31

2.

Çayırova Bel. Eğitimspor

11

10

0

1

53

4

49

30

3.

ÇayırovaSerhatspor

11

7

1

3

42

17

25

22

4.

T. Aygün Y. Selim

11

6

2

3

28

21

7

20

5.

Mustafapaşaspor

11

5

0

6

20

20

0

15

6.

Gebze Balkanspor

11

2

0

9

15

51

-36

6

7.

41 KDZ S.F.

11

1

1

9

10

60

-50

4

8.

Dilovası Yıldızlarspor

11

0

1

10

9

42

-33

1

# yeni

21 Nis 2024 - 14:51 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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