G grubunda işler kızıştı

FARK 1 PUAN

1 puan farkla grup lider olan Gebze Pelitlispor, rakibi 41 KDZ Sportif Faaliyetler ile mücadele etti. Pelitli maçı 5-0 kazandı. Grup ikincisi Çayırova Belediyesi Eğitimspor ise Mustafapaşaspor ile karşılaştı. Maç, Çayırova Belediyesi Eğitimspor’un 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Çayırova Yeni Mahalle Serhatspor da bu haftanın kazananları arasında yerini aldı. Gebze Balkanspor ile mücadele eden Serhatspor karşılaşmayı 6-1 kazandı.