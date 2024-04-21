14 yaşındaki kız çocuğu babasını uyurken bıçaklayarak öldürdü

Şahinbey ilçesi Ocaklar Mahallesi'nde, 14 yaşındaki Y.S. isimli kız çocuğu, 35 yaşındaki madde bağımlısı olan babası İbrahim Y.'yi, uykudayken henüz bilinmeyen bir nedenle vücudunun birçok yerinden bıçakladı. Bıçaklanan İbrahim S. ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, İbrahim S.’nin hayatını kaybettiğini belirledi ve şahsın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri sonrasında defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI
Babasını bıçakla öldürdüğü ileri sürülen 14 yaşındaki Y.S., çocuk şube müdürlüğü ekipleri tarafından psikolog eşliğinde gözaltına alındı, Y.S.’nin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
Olayla ilgili yürütülen geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği iletildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.