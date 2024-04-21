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Süleyman Soylu imaj değiştirdi

Eski İçişleri Bakanı AKP'li Süleyman Soylu, Beşiktaş'taki gece kulübü yangınında hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine yaptığı ziyaret sırasındaki yeni imajı ile dikkat çekti. Soylu'nun imaj değişikliğinin nedeni ortaya çıktı.

Süleyman Soylu imaj değiştirdi mask
Süleyman Soylu imaj değiştirdi
Süleyman Soylu imaj değiştirdi
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AKP'li Süleyman Soylu, yaptığı ziyarete ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafları görenlerin gözünden Süleyman Soylu'daki değişiklikler kaçmadı.

Süleyman Soylu imaj değiştirdi

Süleyman Soylu Beşiktaş'ta meydana gelen yangında yaşamını yitiren Ramazan Alpan, Gökay Tevlek, Mehmet Okumuş'un ailelerine birer taziye ziyaretinde bulundu.

Süleyman Soylu imaj değiştirdi

AKP Sarıyer İlçe Başkanı ile birlikte yaptığı ziyaretlere ilişkin fotoğraflar Süleyman Soylu'nun bıraktığı sakal ise merak konusu oldu. Süleyman Soylu'nun geçtiğimiz günlerde umre ziyaretinde bulunması nedeni ile sakal bıraktığı öğrenildi.

Süleyman Soylu imaj değiştirdi

Kaynak: YENİÇAĞ
# oldu, ilçe, AKP, medya

21 Nis 2024 - 15:08 - Gündem

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