Süleyman Soylu imaj değiştirdi

AKP'li Süleyman Soylu, yaptığı ziyarete ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafları görenlerin gözünden Süleyman Soylu'daki değişiklikler kaçmadı.
Süleyman Soylu Beşiktaş'ta meydana gelen yangında yaşamını yitiren Ramazan Alpan, Gökay Tevlek, Mehmet Okumuş'un ailelerine birer taziye ziyaretinde bulundu.
AKP Sarıyer İlçe Başkanı ile birlikte yaptığı ziyaretlere ilişkin fotoğraflar Süleyman Soylu'nun bıraktığı sakal ise merak konusu oldu. Süleyman Soylu'nun geçtiğimiz günlerde umre ziyaretinde bulunması nedeni ile sakal bıraktığı öğrenildi.
Kaynak: YENİÇAĞ
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.