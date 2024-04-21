İYİ Parti'de Koray Aydın hareketliliği

İYİ Parti Kurucular Kurulu üyeleri, İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Koray Aydın’a ziyarette bulundu. Koray Aydın, Kurucular Kurulu üyeleriyle birlikte sohbet etti ve görüş alışverişinde bulundu.

İYİ Parti’nin kurulduğu günden bu yana meydana gelen kritik süreçlere vurgu yapan, fikirlerini beyan eden ve kurucuların görüşlerini dinleyen Koray Aydın, seçilmesi durumunda yapacakları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

KURUCULAR KURULU’NDAN DESTEK

Kurucular Kurulu üyeleri, çalışmalarına tanıklık ettikleri ve yakinen tanıdıkları Koray Aydın’a tam destek verdiklerinin altını çizerek, Aydın’ın Genel Başkan adaylığı için hazırlanan dilekçeyi imzaladılar.

Aydın’a gerçekleştirilen ziyarete; Kurucular Kurulu Üyeleri, Abdulkadir Akcan, Adil Erkoç, Ayhan Bölükbaşı, Ayhan Erel, Behiç Çelik, Feridun Bahşi, Fuat Yıldırım, İbrahim Halil Oral, Mehmet Arslan, Musa Ertugan, Sevin Çağlayan, Sevinç Gümüş, Şahin Arslantaş, Tamer Kayaalp, Vedat Bayram, Eski Genel Başkan Yardımcısı Arzu Önşen ve Bülent Erol katıldı.

NE OLMUŞTU?

31 Mart’ta gerçekleştirilen Mahalli İdareler seçimine bir ittifaka dahil olmadan giren İYİ Parti’nin Türkiye genelinde aldığı oy oranı, yüzde 3.8’e kadar gerilemiş ve bunun sonucunda, Meral Akşener 1 Nisan günü seçimli olağanüstü kurultaya gideceklerini ifade etmişti.

Akşener, 8 Nisan’da yaptığı açıklamada, “Bedel ödeme gerekliliğinin doğabileceğinin de pek tabii farkındaydım” ifadesini kullandı ve yeniden genel başkanlık için aday olmayacağını açıkladı. Kurultay’ın 27 Nisan’da yapılacağı belirlenirken, hangi isimlerin aday olacağı da belli oldu.

Meral Akşener’in aday olmadığı kurultay için, Grup Başkanı Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın aday olduklarını ifade etti.

Kaynak: YENİÇAĞ