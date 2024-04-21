Bacağı ampute edilen 3 yaşındaki Umut, ilk adımlarını protez bacakla attı

Döngel Mahallesi'nde yaşayan Fatma ve Ramazan Süngü çiftinin 25 Haziran 2021'de dünyaya gelen üçüncü çocukları Umut'un 12 günlükken doğuştan sol bacak kemiğinin gelişmediği belirlendi.

Doktorlar tarafından uzun süre takip edilen Umut'un sol bacağı 6 ay önce Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde diz üstünden ampute edildi.

Aile, çocuklarına protez bacak takılması konusunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden destek istedi.

Belediyenin desteğiyle yaptırılan protez bacağına 1 ay önce kavuşan Umut, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından yürümenin sevincini yaşıyor.

"Protezine alıştı"

Ev hanımı 39 yaşındaki Fatma Süngü, AA muhabirine, 18, 16 ve 3 yaşında üç oğlu olduğunu söyledi.

Uzun aradan sonra üçüncü kez anne olduğunu belirten Süngü, hamilelik sürecinde ultrasonda sorun gözükmediğini, doğumdan sonra durumun anlaşıldığını kaydetti.

Süngü, Umut'un doğduğunda sol bacağının gelişmediğinin anlaşıldığını aktararak, "Umut 12 günlükken götürdük hastaneye, doktor 'Bacağının gelişmesi lazım.' dedi. Diz altından kemiği gelişmemişti. Doktor kesilmesini tavsiye etti. 'Yoksa yürüyemez.' demişti." diye konuştu.

Oğlunun sol bacağının 6 ay önce ampute edilmesinin ardından zor bir süreç yaşadıklarını anlatan Süngü, "Ameliyata kadar hep yerden gidiyordu. 'Bacağı var mı, yok mu?' bilmiyordu. Bir de bacağı ağırlık oluyordu ona." dedi.

Süngü, Umut'un yürümek istediğini, proteze kadar oğlunu hep bebek arabasında gezdirdiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Protezi çıkarınca 'Bak anne.' diyerek bacağını gösteriyor bana. Alıştı Allah'a şükürler olsun. Belediyemizden Allah razı olsun. Bir de süreç çabuk gelişti, hemen oldu protezi. 1 ay oldu protezi kullanalı. Gittikçe de alışıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 'Var mı isteğiniz?' diye sordu. 'Umut'un yürümesini, başka bir şey istemiyorum.' dedim. Umut'u yürürken görünce dünyalar benim oluyor. Umut'u yürürken gördüm ya dünyalar benim oldu. Ağabeyleri de çok yardımcı oluyor. Ağabeyleri, Umut'u çok seviyor, evimizin neşesi oldu. Umut, bize umut oldu."

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Şefi Melike Tüyer de ailenin protez başvurusu üzerine harekete geçtiklerini aktararak, Umut için her şeyi yapmaya hazır olduklarını söylediklerini kaydetti.

Tüyer, "Protez takıldıktan sonra da aileyle desteğimiz devam etti. Umut bizi üçüncü kez karşıladı, her seferinde de bana kapıyı Umut açıyor. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.