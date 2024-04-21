Eseroğlu güven tazeledi

Kocaeli Ornitholoji (Kuş Bilimi) Derneği 32. Genel Kurulu bugün İzmit Acısu’da bulunan dernek binasında gerçekleşti. Toplam 900 üyesi bulunan derneğin kongresinde 465 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Burak Eseroğlu’nun tek adaylı girdiği seçimde yeniden başkan seçildi. Genel Kurul sonrasında yönetim kurulu, denetim kurulu ve federasyon delegelerinin seçimi yapıldı. Genel Kurulun Divan Başkanlığını Ali Soyer, Divan üyeliklerini ise Kasım Saraç ve Mesut Kızılkan üstlendi.

ÜYELİK ÜCRETLERİ GÜNCELLENDİ

Kongrede ayrıca üye girişi ücreti ve yıllık aidat belirlenmesi maddesinde aidat ve giriş ücretlerinin arttırılması kararı alındı. Alınan kararda derneğe giriş ücretinin 750 TL, yıllık aidatın ise 250 TL olmasına karar veridi. Bunların yanı sıra Genel Kurulun 3 yılda bir yapılması kararı da alındı.

GENEL KURULA KATILAN ÜYELERİMİZE TEŞEKKÜR EDERİM

Genel Kurul sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Eseroğlu, “Derneğimiz 1960 yılında kurulmuş olup bugüne kadar hizmetine devam etmiştir. Bugün yeniden üyelerimizin seçimiyle 2. dönemimize başlıyoruz. Hizmete kaldığımız yerden hız kesmeden devam edeceğiz. 126 derneğin bağlı bulunduğu ve bizim de kurucu dernek olarak bağlı bulunduğunuz bir federasyonumuz var. Bizler federasyonun iller bazında düzenlemiş olduğu yarışmalara üyelerimizin kuşlarını bu yarışmalara götürerek yarışmalarını puan almalarına ve derecelenmesinde büyük rol oynuyoruz. Şahsım ve yönetim adına genel kurulumuza katılan üyelerimize çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yönetim Kurulu Asil

Burak Eseroğlu: Başkan

Refik Başyiğit İkinci: Başkan

Burhan Özbozkurt: Muhasip

Tunç Dal: Muhasip

İlker Tükenmez: Üye

Ahmet Öncü: Üye

Taner Öner: Üye

Yönetim Kurulu Yedek

Yusuf Kaya

Mustafa Çabas

Recep Karaoğlu

Serkan Altun

Orhan Budak

Haluk Balaban

Barış Gül

Denetim Kurulu Asil

Rasim Saraç

İbrahim Yıldız

Temel Yılmaz

Denetim Kurulu Yedek

Mustafa Ersönmez

Muhittin Albayrak

Celal Elter

Federasyon Delegeleri

Burak Eseroğlu

Burhan Özbozkurt

Refik Başyiğit

Federasyon Delegeleri Yedek

Şevket Tunçdal

İlker Tükenmez

Emirhan Ahmet Öncü