Eseroğlu güven tazeledi

Kocaeli Ornitholoji (Kuş Bilimi) Derneği 32. Genel Kurulu bugün İzmit Acısu’da bulunan dernek binasında gerçekleşti. Toplam 900 üyesi bulunan derneğin kongresinde 465 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Burak Eseroğlu’nun tek adaylı girdiği seçimde yeniden başkan seçildi. Genel Kurul sonrasında yönetim kurulu, denetim kurulu ve federasyon delegelerinin seçimi yapıldı. Genel Kurulun Divan Başkanlığını Ali Soyer, Divan üyeliklerini ise Kasım Saraç ve Mesut Kızılkan üstlendi.
ÜYELİK ÜCRETLERİ GÜNCELLENDİ
Kongrede ayrıca üye girişi ücreti ve yıllık aidat belirlenmesi maddesinde aidat ve giriş ücretlerinin arttırılması kararı alındı. Alınan kararda derneğe giriş ücretinin 750 TL, yıllık aidatın ise 250 TL olmasına karar veridi. Bunların yanı sıra Genel Kurulun 3 yılda bir yapılması kararı da alındı.
GENEL KURULA KATILAN ÜYELERİMİZE TEŞEKKÜR EDERİM
Genel Kurul sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Eseroğlu, “Derneğimiz 1960 yılında kurulmuş olup bugüne kadar hizmetine devam etmiştir. Bugün yeniden üyelerimizin seçimiyle 2. dönemimize başlıyoruz. Hizmete kaldığımız yerden hız kesmeden devam edeceğiz. 126 derneğin bağlı bulunduğu ve bizim de kurucu dernek olarak bağlı bulunduğunuz bir federasyonumuz var. Bizler federasyonun iller bazında düzenlemiş olduğu yarışmalara üyelerimizin kuşlarını bu yarışmalara götürerek yarışmalarını puan almalarına ve derecelenmesinde büyük rol oynuyoruz. Şahsım ve yönetim adına genel kurulumuza katılan üyelerimize çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Yönetim Kurulu Asil
Burak Eseroğlu: Başkan
Refik Başyiğit İkinci: Başkan
Burhan Özbozkurt: Muhasip
Tunç Dal: Muhasip
İlker Tükenmez: Üye
Ahmet Öncü: Üye
Taner Öner: Üye
Yönetim Kurulu Yedek
Yusuf Kaya
Mustafa Çabas
Recep Karaoğlu
Serkan Altun
Orhan Budak
Haluk Balaban
Barış Gül
Denetim Kurulu Asil
Rasim Saraç
İbrahim Yıldız
Temel Yılmaz
Denetim Kurulu Yedek
Mustafa Ersönmez
Muhittin Albayrak
Celal Elter
Federasyon Delegeleri
Burak Eseroğlu
Burhan Özbozkurt
Refik Başyiğit
Federasyon Delegeleri Yedek
Şevket Tunçdal
İlker Tükenmez
Emirhan Ahmet Öncü
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Akçakoca - Eserogluna yakışır
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.