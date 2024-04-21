Tekel bayileri bazı sigaraların satışını durdurdu

Esnafın artan giderler ve yapılan zamlar nedeniyle zorlandığını söyleyen Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigarada düşen kar marjı nedeniyle protesto kararı aldıklarını söyledi. “Her geçen gün artan giderlerimiz ve sürekli gelen zamlar ile bayiler olarak iyice çıkmaza girdik” diyen Dündar, “Ülkemizdeki en büyük 3'üncü sigara tedarikçisi olan British American Tobacco’nun (BAT) son uygulaması ile sigarada yüzde 4,71 olan kâr marjımızı, malesef yüzde 3,68’e düşmüştür. Biz bayiler olarak bu haksızlığa dur demek adına, BAT firmasına ait Kent Drange Blue ürününü satmayarak, şirketin bu kararını protesto ediyoruz” dedi.

Elips Haber’den Deniz Dalgıç’a konuşan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Türkiye genelinde esnafların bu protestoya katıldığını belirterek, “Ülke genelindeki bütün derneklerimizden kararımıza katılan esnaf sayısı artarak devam ediyor. Zaten çok düşük kâr marjları ile çalışan biz tekel bayileri ve küçük işletmeleri daha da zora sokan bu uygulamadan, BAT geri adım atana dek protestomuza kararlılıkla devam edeceğimizi bilmelerini isteriz” diye konuştu.

“Firmanın tüm ürünleri raflarımızdan kaldıracağız”

Artan giderlerine ve yapılan zamlara dikkat çeken Dündar, “Her geçen gün artan giderlerimiz ve sürekli gelen zamlar ile bayiler olarak iyice çıkmaza girdik. BAT firmasından beklentimiz, alınan bu yanlış karardan vazgeçmeleridir. Şirketin, biz esnaflara hitap ederken kullandığı ‘Değerli iş ortağımız’ deyişinin anlamlı ve samimi olması için aldığı kararlarda biz iş ortaklarını da koruyacak şekilde olmasını beklemekteyiz. Aksi takdirde bizler bu sözde ‘iş ortaklığından’ vazgeçip, protestomuzu BAT firmasına ait tüm ürünleri raflarımızdan kaldırarak devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.