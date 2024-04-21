Ensar Vakfı'ndan İzmit Belediyesi'ne cevap!

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kamu yararına çalışan bir vakıftır

"Ensar Vakfı 1979'dan beri; insani değerlere bağlı bir nesil yetiştirmek amacıyla, nitelikli akademik çalışma ve sürekli proje geliştirerek, özelde gençler olmak üzere toplumun tüm sosyal katmanlarına eğitim, yayın, kültür-sanat ve organizasyon faaliyetleri ile hizmet sunan, Bakanlar Kurulu’nun 16.08.2012 tarih ve 2012/ 3582 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan bir vakıftır.

Kocaeli Şubemiz İl Yönetimi, Genç Ensar Komisyonu ve Hanım komisyonu ve gönüllülerimizden oluşan büyük bir ailedir. Kur'an-ı Kerim Kursu, Medeniyet Okumaları, Teknoloji Takımları, Çocuk Resim Atölyeleri, Kudüs ve Filistin Seminerleri, Gençlerle Kocaeli Sohbetleri, Bilgi Yarışmaları, Deprem Farkındalığı, fotoğrafçılık kursu, resim atölyesi, mahalle şenlikleri, doğa ve kültür gezileri, sabah namazı buluşmaları gibi çalışmalar, yürüttüğümüz bazı faaliyetlerdir.

Tartışmanın yaşandığı günden bu yana kullanmıyorduk

Vakfımız herkese açıktır ve herhangi bir siyasi görüş ayırt etmeksizin milletimize hizmet vermektedir. Bu doğrultuda belediyelerimizle yapılan ortak çalışmalar ülkemizin her köşesinde devam ederken 2 Eylül 2019 tarihinde İzmit Belediyesi, bir önceki yönetim tarafından yapılan sözleşmeyi hiçe sayarak vakfımıza tahsis edilmiş 28 Haziran Nebi Güdük Gençlik Merkezi’ni boşaltmamız yönünde karar almıştır. Hiçbir hukuki dayanağı olmadan, zorla ve baskıyla uygulanmak istenen bu karara karşı İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne açılan dava lehimize sonuçlanmıştır. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz bu süreçte vakfımız ve vakfımızdan faydalanan gençlerimiz için yeni bir hizmet binası gösterdiği için İzmit Belediyesi’ndeki yerimizi zaten söz konusu tartışmanın yaşandığı günden bu yana kullanmıyorduk.

Toplumu ayrıştırma gayretleri devam etmektedir

İzmit Belediyesi ile organik bir bağımız kalmadığı halde, konunun bu şekilde yeniden gündeme getirilmesi manidardır. Gazetelere yansıyan haberlerden üzülerek takip ediyoruz ki, seçildiği ilk günden bu yana toplumun belli bir kesimine karşı belediye başkanının hasmane tutumu ve toplumu ayrıştırma gayretleri devam etmektedir.

Tek derdi ülkesine, milletine, bayrağına ve dinine bağlı bir nesil yetiştirmek için gönüllü bir şekilde faaliyetlerini sürdürmek olan vakıfımız üzerinden popülist bir yaklaşım sergilenmektedir. Bu mekanların kapılarının herkese açık olduğunu bir kez daha hatırlatarak yaşananları kamuoyunun vicdanına ve takdirine bırakıyoruz."