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Atatürk ve Erdoğan'a hakaret eden DEM Partili tutuklandı

Diyarbakır Sur'da makam odasındaki resimlerini göstererek Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden DEM Partili'nin soruşturmasında gelişme yaşandı.

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Atatürk ve Erdoğan'a hakaret eden DEM Partili tutuklandı mask

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında, Belediye Başkanın göreve başlaması nedeniyle gerçekleştirilen programda, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler sarf edilmesi nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliğince, “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret”ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlarını işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delillerin mevcut olduğu gerekçesiyle tutuklama kararı verilmiştir."
# cumhuriyet, medya, hakaret

21 Nis 2024 - 16:59 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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