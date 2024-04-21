- Gündem

İzmit Belediyesinin 23 Nisan etkinlikleri doğa yürüyüşü ile başladı

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri çerçevesinde vatandaşları doğa ile buluşturdu.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
İzmit Belediyesinin 23 Nisan etkinlikleri doğa yürüyüşü ile başladı mask
İzmit Belediyesinin 23 Nisan etkinlikleri doğa yürüyüşü ile başladı
Haber albümü için resme tıklayın

İzmit Belediyesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri, doğa yürüyüşü ile başladı. Spor İşleri Müdürlüğü tarafından Arpalık İhsaniye Köyü’nde gerçekleştirilen yürüyüşe çok sayıda doğasever vatandaş katıldı. Yürüyüşten önce Arpalık İhsaniye Köyü Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Dernek Başkanı Cemalettin Burgucu, doğaseverlere bölgenin tarihi hakkında bilgi verdi.

İzmit Belediyesinin 23 Nisan etkinlikleri doğa yürüyüşü ile başladı
# Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan

21 Nis 2024 - 17:01 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.439.384 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL