İzmit Belediyesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri, doğa yürüyüşü ile başladı. Spor İşleri Müdürlüğü tarafından Arpalık İhsaniye Köyü’nde gerçekleştirilen yürüyüşe çok sayıda doğasever vatandaş katıldı. Yürüyüşten önce Arpalık İhsaniye Köyü Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Dernek Başkanı Cemalettin Burgucu, doğaseverlere bölgenin tarihi hakkında bilgi verdi.
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İzmit Belediyesinin 23 Nisan etkinlikleri doğa yürüyüşü ile başladı
İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri çerçevesinde vatandaşları doğa ile buluşturdu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.