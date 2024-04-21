İzmit Belediyesinin 23 Nisan etkinlikleri doğa yürüyüşü ile başladı

İzmit Belediyesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri, doğa yürüyüşü ile başladı. Spor İşleri Müdürlüğü tarafından Arpalık İhsaniye Köyü’nde gerçekleştirilen yürüyüşe çok sayıda doğasever vatandaş katıldı. Yürüyüşten önce Arpalık İhsaniye Köyü Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Dernek Başkanı Cemalettin Burgucu, doğaseverlere bölgenin tarihi hakkında bilgi verdi.