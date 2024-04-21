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Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası, Kocaeli'de yapıldı

Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası, Kocaeli'de tamamlandı.

Anadolu Ajansı
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Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası, Kocaeli'de yapıldı mask
Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası, Kocaeli'de yapıldı
Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası, Kocaeli'de yapıldı
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Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 56 ilden 860 sporcu mücadele etti.Kadınlarda Zilan Ertem (48 kilo), Şeyma Yıldırım (52 kilo), Ayşenur Karadağ (57 kilo), Sinem Oruç (63 kilo), Ecem Baysuğ (70 kilo), Gülsüm Ağaç (78 kilo) ve Sema Mete (+78 kilo) birinci oldu.Erkeklerde Ramazan Kibaroğlu (60 kilo), Ali Bozkurt (66 kilo), Emre Yazgan (73 kilo), Emir Selim Arı (81 kilo), Seydi Güneş (90 kilo), Ozan Kazel (100 kilo) ve Tunahan Tutar (+100 kilo) birinciliği elde etti.Dereceye giren sporculara protokol üyelerince madalyaları takdim edildi.
# Protokol, oldu

21 Nis 2024 - 17:25 - Spor

Mahreç  Anadolu Ajansı

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