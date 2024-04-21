- Asayiş

Tersanede feci ölüm! Başmühendis can verdi, müdür ağır yaralı

Yalova'da bir tersanede konteyner ve forklift arasında sıkışan başmühendis kişi öldü, tersane müdürü ise ağır yaralandı.

Anadolu Ajansı
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Tersanede feci ölüm! Başmühendis can verdi, müdür ağır yaralı mask

Yalova'da Altınova Tersaneler Bölgesinde faaliyet gösteren bir tersanede etkili olan fırtına sonrası alanda inceleme yapan tersane müdürü Alper Akalın ile başmühendis Özkan Kara, konteyner ve forklift arasında kaldı.

Konteyner ve forklift arasında sıkışan Akalın ile Kara ağır yaralandı. 
 
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kara, müdahaleye rağmen kurtarılmadı. 

Akalın'ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
# sağlık, araştırma

21 Nis 2024 - 17:12 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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