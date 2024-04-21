Kağıtspor küme düştü

Salon: Kocaeli Atatürk
Hakemler: Alper Özgök, Uğur Özen, Erdoğan Çelebi
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: Mete Tekçevik 6, Ja Cori Payne 18, Keith Martin Stone 11, Kevin Kaspar 3, Barboros Bozkurt 4, Hakan Şanlı, Mert Ulutaş 8, Eren Beyaz 4, Sertan İbrahim Sarı 12
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: Alihan Deniz Genç 6, Ümit Sonkol 12, Yiğit Karalar 2, Gökhan Akkoyun 3, Atakan Erdek, Fatih Kızılca 7, Jamari Rishard Traylor 17, Marquis Jurell Wright 18, Mustafa Kürşat Özdemir 4, Bora Can Işık
Başantrenör: Timuçin Meriç
1. Periyot: 21-22 (Balıkesir Büyükşehir Belediyespor lehine)
Devre: 38-38 ( Beraberlik)
3. Periyot: 49-55 (Balıkesir Büyükşehir Belediyespor lehine)
Salon: Kocaeli Atatürk
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.