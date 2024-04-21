Bodrum son nefeste galip: 2-1

Maçtan dakikalar
56. dakikadaki Şanlıurfaspor hücumunda Harris’in ortasında ceza sahası içinde Amar’ın şutunda top ağlarla buluştu. 0-1
74. dakikadaki Bodrum FK atağında Haqi Osman’ın pasında ceza sahası içinde Celal’in vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1
89. dakikada Bodrum FK’da Burak Çoban Şanlıurfasporlu Aldair’in müdahalesi ile yerde kaldı, hakem Erkan Özdamar penaltıya hükmetti. Topun başına geçen Üzeyir, topu ağlarla buluşturdu. 2-1
Hakemler: Erkan Özdamar, Haydar Avcı, Harun Reşit Güngör
Bodrum FK: Diogo Sousa, Süleyman, Samet, Kenan (Burak dk. 64), Pedro (Celal dk. 64), Üzeyir, Musah Mohammed, Mustafa (Haqi dk. 46), Ali, Gökdeniz (Ege dk. 73), Cenk
Yedekler: Bahri, Celutska, Erkan, Omar, Ahmet, Furkan,
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Şanlıurfaspor: Muhammed Alperen, Diogo, Adem (Landel dk. 79), İshak(Yusuf Emre dk. 90+2), Marco Filipe, Mehmet, Harris (Barış Ekincier dk. 78), Aldair, Fernando (Muhammed Enes dk. 90+2), Amar (Cumali dk. 82), Barış
Yedekler: Erzhan, Aydın, Bilal, Samet, Civan, Yusuf Baturay
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Goller: Celal (dk. 74), Üzeyir (dk. 90+1 pen.) (Bodrum FK), Amar (dk.56) (Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Pedro, Musah Mohammed, Haqi, Süleyman Özdamar (Bodrum FK), Amar (Şanlıurfaspor)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.