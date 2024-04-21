TÜGVA’dan çok sert tepki: “En büyük özellikleri bölmek, parçalamak, ayrıştırmak”

Seçimin ardından ilk İzmit Belediyesi Meclis toplantısı dün gerçekleştirildi. Meclis oturumunda ise önemli gündem maddeleri görüşüldü. 31 Mart seçimlerinde başkanlık ile beraber meclis çoğunluğunu da kazanan Fatma Kaplan Hürriyet, 5 yıldır iptal ettirmek istediği protokolleri yeniden gündeme getirdi. Bunlardan birisi de TÜGVA ve ENSAR Vakıfları ile yapılan protokollerdi. Protokoller mecliste oy çokluğu ile iptal edildi.

HÜRRİYET MAĞDURİYET YOK DEDİ, CHP’Lİ GENÇLER YURDUN ÖNÜNEN AÇIKLAMA YAPTI!

Fakat meclis devam ederken ilginç bir gelişme yaşandı. TÜGVA yurdunda hali hazırda kalan öğrencilerin mağdur edilmeyeceğini söyleyen Hürriyet’in açıklamalarının yanı sıra CHP’li gençler yurdun önünden bir açıklama yaptı. “Belirli bir kesimin değil, İzmit’e okumaya gelen bütün cumhuriyet çocuklarının hizmetine sunulmuştur” ifadelerinin yer aldığı açıklama da oldukça tepkiyle karşılandı.

KİMİ ZAMAN SÖZLÜ KİMİ ZAMAN DA FİZİKİ ŞİDDETE VARAN BİR GERİLİMİN

Yapılan protokol iptalinin ardından TÜGVA İl Temsilcisi Mustafa Salın Sabri Yalım Parkı’nda yurtta kalan öğrenciler ile beraber bir basın açıklaması düzenledi. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; Dünden bugüne bir düzeltme ve özür gelir diye bekledik. Baktık ki, yapılan yanlış kasıtlı ve bilinçli. Burada bu çirkin saldırıya yurt öğrencilerimizle birlikte tepki amacıyla bulunuyoruz. Malumunuzdur ki, son beş yıldır İzmit Belediye yönetiminde oturan zihniyet bulduğu her fırsatta vakfımızı siyasi emellerine alet etmeye çalışmış, vakfımıza yönelik manipülatif söylemlerini kin ve nefretle harmanlayarak kimi zaman sözlü kimi zaman da fiziki şiddete varan bir gerilimin tırmanmasına ön ayak olmaktan asla vazgeçmemiştir.

ÇİRKİNLİK ARASINDA BİR ÇELİŞKİ ARAMIYORUZ

Yakın bir geçmişte aynı zihniyetin siyasi lideri tarafından yine aynı iftiralara uğradığımızı ve bu mesnetsiz iftiralara istinaden harekete geçirilen birtakım karanlık fraksiyonların yurt binamıza adeta baskın yaparak çalışanlarımıza ve öğrencilerimize fiziki şiddette bulunduklarını unutmuş değiliz. Bugün bu nefretin aynıyla tekerrür etmesi şaşırtıcı olmamıştır! Zira, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in meclis kürsüsünden yurdumuzda kalan öğrenci arkadaşlarımızın mağdur olmayacağına dair güvence veren açıklamalarıyla, aynı saatlerde CHP Gençlik Kolları’ndan olduğunu öğrendiğimiz bazı şahısların yurt binamız önüne gelerek “Bu yurtta artık Cumhuriyet çocukları kalacak” ifadelerindeki çirkinlik arasında bir çelişki aramıyoruz.

HÜRRİYET’İN “GÜLÜMSE İZMİT” İFADESİ MANİPÜLATİF BİR REKLAM PROPAGANDASIDIR

Nefret söylemlerine, ötekileştirici politikalarına, ayrıştırıcı dillerine aşina olduğumuz bu zihniyetin ekran karşısında başka uygulamada ise bambaşka bir maske takındığını başından beri biliyoruz. Cumartesi günü yurt binamız önünde açıklama yapan, Türkçesi kıt, imlası bozuk, ifadesi sığ CHP gençlik kollarının çirkin söylemleri bir kez daha göstermiştir ki; Fatma Kaplan Hürriyet’in “Gülümse İzmit” ifadesi manipülatif bir reklam propagandasıdır. Kitleler önünde sergilenen kalp işareti kandırmacadan başka Bir şey değildir.

EN BÜYÜK ÖZELLİKLERİ BÖLMEK, PARÇALAMAK, AYRIŞTIRMAK

Yurdumuzda kalan öğrencilerimizi çirkince bir yaklaşımla hedefe koyan “Bu yurtta artık Cumhuriyet çocukları kalacak” ifadesi bu zihniyetin bilinçaltını yeteri derecede ifşa etmektedir. En büyük özellikleri bölmek, parçalamak, ayrıştırmak olanlar sözüm ona gençlerimizi Cumhuriyetimizin dışında tutarak yine kendi adlarına yakışan bozgunculuğu yapmıştır.

BÖLÜCÜ FAALİYETLERİNE KARŞI TAVIR TAKINMAYI ÖĞRENSİNLER

Kurulduğu günden bu yana şehit aileleri ve gazi yakınlarına kayıtsız, şartsız kapısı açık olan; kimsenin siyasi görüşüne bakılmaksızın bütün gençlerimize başarı ve ihtiyaç durumuna göre burs veren ve kapasitesi oranında her bir gencimize sıcak yuva imkânı sunan vakfımızı ve öğrencilerimizi kim hangi gafletle Cumhuriyetimizin dışında tutabilir! Hangidahili bedbaht, “Türk istikbalinin evladı!” hitabına muhatap olmaktan şeref duyan bu gençlerimizi böyle bir ithamla kirletme cesaretine sahip olabilir!

Yurt binamız önüne gelerek gövde gösterisi yapan bu sefihler evvela seçim ittifakı yaparak güneydoğu illerimizde belediye kazandırdıkları ortaklarının bölücü faaliyetlerine karşı tavır takınmayı öğrensinler. Nerede nasıl tavır alınacağını, Türk evladına yakışan duruşun nasıl ve hangi ölçüde olacağını beceremiyorlarsa gelsin derslerini buradaki vatan evlatlarının bilgeliğinden devşirsinler.

KİN KUSMAK SİZİN HADDİNİZ VE CESARETİNİZ DEĞİLDİR

Yurt binamızın önüne gelerek “Bu yurtta artık Cumhuriyet çocukları kalacak” çirkinliğine imza atan bedbahtlara buradan sesleniyoruz: Bilgi ve birikimden yoksun cahil Cumhuriyetçiliğiniz ve helvadan Atatürkçülüğünüzle bu asil vatan evlatlarına kin kusmak sizin haddiniz ve cesaretiniz değildir. Şayet bir had ve cesaretiniz varsa evvela seçim ortaklığı yaptığınız müttefiklerin bölücü eylem ve söylemlerine karşı duracak, Diyarbakır Sur İlçesinde belediye başkan odasına Cumhuriyetimizin Banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve bu ülkenin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret edenlere dikleneceksiniz.

BU ÇİRKİNLİĞE GEREKEN CEVABI HUKUK ÖNÜNDE VERECEĞİZ

Memleketimizin birçok ilini seçim ortaklığı yaparak PKK’nın siyasi uzantılarına teslim edenlerin zavallılığı bize cumhuriyet çocuğunun nasıl olacağını öğretecek kıratta değildir. Olmazlar da! Vakfımıza ve vakıf yurdumuzda kalan öğrencilerimize ayrıştırıcı söylemlerle iftira atanları kınamakla kalacak değiliz. Bu çirkinliğe gereken cevabı hukuk önünde vereceğiz. Seçildiği günün hemen ardından “Bana çiçek getirmeyin, ÇYDD'ye bağış yapın” diye açıklamada bulunan bir başkandan nasıl bir kapsayıcılık beklenileceğinin görüntüsü bu tavırları ile burada netleşmiştir.

CADI KAZANINA ATMAYACAKLARI KİMİN GARANTİSİ ALTINDA OLABİLİR?

Bugün TÜGVA yurdunda kalan öğrencileri Cumhuriyetin dışında tutma bedbahtlığı sergileyenler yarın başörtülüleri de geçmişte olduğu gibi cadı kazanına atmayacakları kimin garantisi altında olabilir? Bugün Vatan, Millet, Cumhuriyet sloganlarından yaptığı maskelerle yurt binamızı lağvetmeye çalışanların yarın hangi STK’lar ile iş tutacağının, hangi zihniyetlere neleri hibe edeceğinin takipçisi olacağımızı bilmelerini isteriz.

BURADAN SİYASİ RANT DEVŞİRMEK AKLA ZİYANDIR

Bizi hedefine alma şaşılığına düşen malum zihniyete sesleniyoruz; Türkiye Gençlik Vakfı milli ve manevi değerler etrafında kenetlenen milletimizin ortak buluşma paydasıdır. Gençlerimizin bu ortak paydası, siyasi erki eline geçirenlerin ideolojik hesaplaşma alanına dönüştürülemeyecek ve nefret söylemlerine kurban edilemeyecek kadar siyaset üstüdür. Buradan siyasi rant devşirmek akla ziyandır.

TÜGVA DEMEK TÜRKİYE DEMEKTİR

Seçimlerin hemen ardından bu eylemi gerçekleştirerek şehrimizi germeyi tercih eden belediye başkanını vatandaşlarımızın vicdanına havale ediyor, hukuki yollardan hakkımızı aramaya devam edeceğimizi belirtiyoruz. TÜGVA demek Türkiye demektir. Böyle bir çatı altında toplumsal ayrışmaya, ayrıştırıcı nefret söylemlerine, ideolojik hesaplaşmalara asla yer verilmeyecek ve toplumsal mutabakatımızın teminatı olan tüm gençlerimize olan hizmet aşkımız aynı minval üzere devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.