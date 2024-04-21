- Spor

TFF 2. Lig: Belediye Derincespor: 1 - Somaspor: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 36. hafta karşılaşmasında Belediye Derincespor konuk ettiği Somaspor’u 1-0 mağlup etti.

TFF 2. Lig: Belediye Derincespor: 1 - Somaspor: 0 mask
TFF 2. Lig: Belediye Derincespor: 1 - Somaspor: 0
Haber albümü için resme tıklayın

Hakemler: Semih Kurt, İsmail Ertunç, Ömer Yasin Gezer
Belediye Derincespor: Hüseyin Yılmaz, Canberk Ömer Özdemir, Alaattin Hamza Ok (Erdi Can Şehit dk. 89), Fatih Cerlek (Murat Arda Ayhan dk. 81), Alperen Pak, Berat Ali Genç, Furkan Şeker, Hüseyin Karabey, Volkan Altınsoy, Taha Aydınlı (Ege Özkayımoğlu dk. 68), Melik Derin
Somaspor: Muharrem Tunay Meral, Mahmut Şat, Oğuzhan Ayaydın, Arda Çolak (Cemil Devrim dk. 65), Kenan Fakılı (Erkan Şentürk dk. 55), Kamil Fidan (Mücahit Aslan dk. 46), Yasin Yıldız (Mert Kuyucu dk. 76), Yunus Emre Dursun, Yiğit Utku Gök, Hakan Öztürk (Ceyhun Çoban dk. 76), Abdulkadir Öksüz
Goller: Melik Derin (dk. 42) (Belediye Derincespor)
Sarı kart: Abdülkadir Öksüz (Somaspor)

21 Nis 2024 - 17:40 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.439.384 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL