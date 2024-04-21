21 Nis 2024 - 17:44 - Ekonomi

Enflasyon temel gıda maddelerini etkilemeye devam ediyor: Yağ fiyatları zirvede

Enflasyon temel gıda maddelerini etkilemeye devam ediyor. Son dönemde fiyat artışının en fazla etkilediği ürünlerden biri de yağ oldu. Ayçiçek yağı, mısır yağı ve zeytinyağı fiyatları enflasyonla birlikte rekor kırıyor. 5 litre zeytinyağı 1.499 TL ile son zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak raflarda yerini alıyor.