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Enflasyon temel gıda maddelerini etkilemeye devam ediyor: Yağ fiyatları zirvede

Enflasyon temel gıda maddelerini etkilemeye devam ediyor. Son dönemde fiyat artışının en fazla etkilediği ürünlerden biri de yağ oldu. Ayçiçek yağı, mısır yağı ve zeytinyağı fiyatları enflasyonla birlikte rekor kırıyor. 5 litre zeytinyağı 1.499 TL ile son zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak raflarda yerini alıyor.

Enflasyon temel gıda maddelerini etkilemeye devam ediyor: Yağ fiyatları zirvede mask

Yağ fiyatları rekor seviyelere tırmanırken, vatandaşlar tarafından güncel fiyatlar merak konusu oldu. 2024 yılının ilk çeyreğinde 1 litre sıvı yağ 42.50 TL, 2 litre sıvı yağ 76 TL, 5 litre sıvı yağ ise 179,50 TL idi. 5 litre zeytinyağı da 430-450 TL bandındaydı.Yılın ikinci çeyreğinde ise yağ fiyatları adete uçtu.

İşte, ekonomim.com'un güncel satış fiyatlarından derlediği bilgiye göre, marka, litre ve çeşitlerine göre yağ fiyatları…

AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

Vatan ayçiçek yağı 500 ml:32.50 TL
Vatan ayçiçek yağı 1 lt: 62.50 TL
Biryağ ayçiçek yağı 1lt: 69.50 TL
Biryağ ayçiçek yağı 2 lt: 104 TL


Biryağ ayçiçek yağı 4 lt:199.50 TL
Biryağ ayçiçek yağı 5 lt: 229 TL
Yudum ayçiçek yağı 1 lt: 84.50 TL
Yudum ayçiçek yağı 2 lt: 158.50 TL

Yudum ayçiçek yağı 4 lt: 174.75 TL
Yudum ayçiçek yağı 5 lt: 289 TL
Komili ayçiçek yağı 2 lt: 98 TL
Komili ayçiçek yağı 5 lt: 217 TL

Oba ayçiçek yağı 5 lt: 205 TL
Sole ayçiçek yağı 1 lt: 48.50 tl
Sole ayçiçek yağı 5 lt: 195 TL
Vera ayçiçek yağı 2 lt: 87.50 TL

Vera ayçiçek yağı 5 lt:195 TL
Evin ayçiçek yağı 1 lt: 48.50 TL
Evin ayçiçek yağı 2 lt: 87.50 TL
Evin ayçiçek yağı 5 lt: 194.50 TL


MISIR YAĞI FİYATLARI

Zade mısır yağı 2 lt: 287 TL
Zade mısır yağı 5 lt: 499 TL
Olin mısır yağı 1 lt: 117.50 TL
Olin mısır yağı 5 lt: 444 TL

Sırma mısır yağı 2 lt: 209 TL
Sırma mısır yağı 5 lt: 500 TL
Komili mısır yağı 5 lt: 600 TL
Oruçoğlu mısır yağı: 197.50 TL

ZEYTİNYAĞI FİYATLARI

Zeo sızma zeytinyağı 1 lt: 259 TL
Zeo riviera zeytinyağı 1 lt: 249 TL
Zeo riviera zeytinyağı 2 lt: 445 TL
Yudum sızma zeytinyağı 1 lt: 339 TL

Yudum riviera zeytinyağı 1 lt: 319 TL
Komili sızma zeytinyağı 250 ml: 114.50 TL
Komili riviera zeytinyağı 250 ml: 100 TL
Komili riviera zeytinyağı 5 lt: 1.499 TL


Komili sızma zeytinyağı 500 ml: 209.90 TL
Komili riviera zeytinyağı 500 ml: 169.90 TL
Komili riviera zeytinyağı 2 lt: 489.95 TL
Orkide sızma zeytinyağı 1 lt: 424.95 TL

Orkide sızma zeytinyağı 2 lt: 784.95 TL
Orkide riviera zeytinyağı 500 ml: 172.90 TL
Tariş riviera zeytinyağı 500 ml: 200 TL
Tariş riviera zeytinyağı 5 lt: 1.325 TL

Kaynak: yeniçağ

# oldu, 2024

21 Nis 2024 - 17:44 - Ekonomi

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