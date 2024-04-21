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Modifiye araç tutkunları Kocaeli'de buluştu

Gebze ilçesi, modifiye araç tutkunlarına ev sahipliği yaptı.

Anadolu Ajansı
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Modifiye araç tutkunları Kocaeli'de buluştu
Modifiye araç tutkunları Kocaeli'de buluştu
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Gebze Belediyesince Mevlana Mahallesi'ndeki kapalı pazar alanında düzenlenen "Modifiyeli Araçlar Festivali", 1460 modifiyeli araç ve sahipleri ile meraklılarını bir araya getirdi.

Festivale katılanlar araçlarını sergilerken, bazı araç sahipleri drift alanında performanslarını gösterdi.

Rize'den festival için Gebze'ye gelen Burhan Memişoğlu, gazetecilere, bu tarz etkinliklerin diğer illerde de yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

Memişoğlu, organizasyona katıldığı 1998 model aracın dede yadigarı olduğunu dile getirdi.

21 Nis 2024 - 17:57 - Yaşam

Mahreç  Anadolu Ajansı

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