Modifiye araç tutkunları Kocaeli'de buluştu

Gebze Belediyesince Mevlana Mahallesi'ndeki kapalı pazar alanında düzenlenen "Modifiyeli Araçlar Festivali", 1460 modifiyeli araç ve sahipleri ile meraklılarını bir araya getirdi.
Festivale katılanlar araçlarını sergilerken, bazı araç sahipleri drift alanında performanslarını gösterdi.
Rize'den festival için Gebze'ye gelen Burhan Memişoğlu, gazetecilere, bu tarz etkinliklerin diğer illerde de yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.
Memişoğlu, organizasyona katıldığı 1998 model aracın dede yadigarı olduğunu dile getirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.