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İzmit Belediye Meydanında 23 Nisan coşkusu başladı!

İzmit Belediyesi öncülüğünde gerçekleşen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, belediye meydanında başladı 

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İzmit Belediye Meydanında 23 Nisan coşkusu başladı! mask
İzmit Belediye Meydanında 23 Nisan coşkusu başladı!
İzmit Belediye Meydanında 23 Nisan coşkusu başladı!
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İzmit Belediyesi, her sene olduğu gibi bu sene de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hazırlanan kutlama programı İzmit Belediye Meydanı’nda büyük bir coşku ile gerçekleşiyor.

PROGRAMLAR DEVAM EDECEK

Çocukların bayramı doyasıya yaşamaları için hazırlanan etkinlik programları kapsamında atölyeler, tiyatro oyunları, gösteriler, konserler, yarışmalar ve çok daha fazlası 3 gün boyunca devam edecek. Çocuk sesleriyle şenlenecek olan belediye meydanında ki ikramlar da ağızları tatlandıracak. 
# İzmit belediyesi, büyük, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan

21 Nis 2024 - 18:28 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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