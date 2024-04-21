Yağış Kocaeli'yi terk etmiyor!

KOCAELİ'DE YAĞIŞ DEVAM EDECEK
Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yeni haftada Kocaeli'de yağmur yağacak mı? Yeni haftada Kocaeli'de sıcaklık düşüyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre yeni haftada yağışlar etkisini sürdürecek. Pazartesi günü parçalı bulutlu bir hava beklenirken Salı günü tekrar gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek. İşte güncel hava durumu:
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.