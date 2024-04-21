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Yağış Kocaeli'yi terk etmiyor!

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yeni haftada Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak? Yağışlar ne kadar devam edecek?

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Yağış Kocaeli'yi terk etmiyor! mask
Yağış Kocaeli'yi terk etmiyor!
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KOCAELİ'DE YAĞIŞ DEVAM EDECEK

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yeni haftada Kocaeli'de yağmur yağacak mı? Yeni haftada Kocaeli'de sıcaklık düşüyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre yeni haftada yağışlar etkisini sürdürecek. Pazartesi günü parçalı bulutlu bir hava beklenirken Salı günü tekrar gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek. İşte güncel hava durumu:

Yağış Kocaeli'yi terk etmiyor!

# yeni

21 Nis 2024 - 18:31 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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