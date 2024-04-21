'Sarılarak taciz' için emsal karar. İstinaf yerel mahkemenin kararını bozdu

11 Kasım 2021'de arkadaşlarıyla birlikte Paşa Mahallesi'nde yürüyen 17 yaşındaki M.T, Sanık B.C.P. (49) M.T.'nin omuzuna elini atıp zorla sarılmaya çalışması üzerine şaşkına döndü. Genç kızın tepki göstermesi sonrası 49 yaşındaki B.C.P., olay yerinden kaçtı. Yaşanan olay sonrası M.T. ve annesi sanıktan şikayetçi oldu.

CEZA İNDİRİMİ HUKUKA AYKIRI BULUNDU

Şahıs 15 Mart 2024 tarihinde çıkarıldığı yerel mahkemece "sarkıntılık düzeyde çocuğun cinsel istismarı" suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonra yerel mahkeme, cezaya takdiri indirim uygulayarak 2 yıl 6 aya indirdi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını hukuka aykırı bularak verilen ceza indirimini bozdu.Ceza indirimini bozma kararında, yerel mahkemenin sanığın pişmanlığını gösteren bir neden sunmadan indirim uygulamasının hukuka aykırı olduğu belirtildi. Takdiri indirim sebeplerinin kararda açıkça belirtilmesi gerektiği söylendi. Sanığın duruşmadaki tutumunun takdiri indirim için dikkate alınamayacağı belirtildi. Davanı, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yeniden görülmesine karar verildi.