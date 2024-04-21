Lütfü Savaş hakkında bomba iddia

Seçimde öncesi Hatay Belediye Başkanı adayı Lütfü Savaş’ın seçimden yenilgiyle ayrılması durumunda görevini bırakacağını duyuran Cumhuriyet Halk Partisi Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, dün yaptığı yazılı açıklama ile görevinden istifa ettiğini açıklarken dikkat çekici cümleler kullandı.

PARTİ YÖNETİCİLERİNİN SAVAŞ’IN ALEYHİNE ÇALIŞTIĞINI İDDİA ETTİ

Lütfü Savaş’ın parti kadrolarında yer alan yöneticilerinin aleyhte çalışma yaptığını iddia eden Tiryaki, “Sayın Lütfü Savaş parti kadrolarında yer alan yöneticilerinin sahte, aleyhte çalışmalarına, gizli ittifaklara, çıkar gruplarına, bürokrasi, özellikle Hatay Valisi’nin, Bakanların, Hatay geneli siyasi çalışmalarına, birçok hukuksuz, şaibeli durum ve hilelere rağmen 1 milyon seçmeni olan kadim kentimizde seçimi sadece 2500 oyla kaybetmiş bulunmakta" ifadelerini kullandı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı birçok hukuksuzluk ve şaibe ile kaybettiklerini iddia eden Tiryaki Erzin ilçesini koruduklarını, Dörtyol’da ise 44 yıl sonra CHP'ye kazandırdıklarını söyleyerek, “İskenderun’u kıl payı kaybettik, yıkık bir kent Antakya’yı türlü sebeplerle kaybettik. Partimizin kalelerinden Defne’yi kazansak da oy oranımız düştü, Samandağ’ı kaybettik” dedi.

“PARTİMİN NEFERİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİM”

Başta il yönetimi olma üzere bütün kadrolarla seçim sürecinde YSK’dan çıkan hukuksuz ve siyasi karara karşı son ana dek mücadele ettiklerine dikkat çeken Hakan Tiryaki, mağlubiyetin sorumluluğu, adaylarının arkasında dik durmayı bilmenin bir gereği olarak istifa ettiğini ancak CHP’nin bir neferi olmaya devam edeceğini belirtti.

HATAY’DA NE OLMUŞTU?

Hatay’da 31 Mart yerel seçimler sonucu AKP’nin adayı Mehmet Öntürk az bir farkla seçimi galip tamamlamıştı.

CHP’nin adayı ve önceki dönemi belediye başkanı Lütfü Savaş ise yaklaşık 2.500 oy farkı ile ikinci sırada kalmış; Yeniden Refah adayı Nuri Parlak üçüncü;

TİP’in önce aday gösterip sonra hakkındaki iddialar sebebiyle adaylığını geri çektiği Gökhan Zan ise seçimi dördüncü sırada tamamlamıştı.

ÖLÜ SEÇMEN TARTIŞMASI

Seçimler sonrası aradaki oy farkının azlığı ve oy kullanmış görünen yaklaşık 4 bin ölü seçmen sayısına rağmen CHP’nin yaptığı itirazlar YSK tarafından kabul görmemiş; mazbata AKP’nin adayı Mehmet Öntürk’e teslim edilerek süreç sonuçlandırılmıştı.

Kaynak: yeniçağ