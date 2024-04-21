Kargo ücretlerine zam

Cumhurbaşkanı Kararı ile Avrupa ülkelerinden gönderilen posta, hızlı kargo ve eşyalara uygulanan maktu verdi oranı artırıldı. Yapılan zam tüm Avrupa Birliği ülkelerinden yapılacak gönderiler için geçerli olacak.
"4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak duyuruldu. Karara göre posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönerilen ticari olmayan eşyalar ile ilaç cinsi eşyaların değeri üzerinden uygulanan maktu vergi oranını, yüzde 18'den 20'ye çıkarıldı. Kararın 15 gün sonra yürürlüğü gireceği belirtildi.
ELEKTRİKLİ MOTORLU ARAÇLAR DA DAHİL EDİLDİ
Milli savunma ve iç güvenlik perspektifinden serbest dolaşıma sokulan eşyalar için de düzenlemeye gidilerek Türk Silahlı Kuvvetlerine ait şirketlerden getirilen eşyalara vergi muafiyeti uygulanmasına karar verildi.
Engelli araçlarına uygulanan vergi muafiyeti, çağın değişmesi ve teknolojiye bağlı olarak genişletildi ve engelliler için üretilen elektrikli motorlu araçlar da bu kapsama dahil edildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.